Siri | Conte | Nessuna conta in cdmImpegno per tutta la legislatura

Caso Siri - Conte frena : "Nessuna conta in Cdm" - : Resta alta la tensione tra Carroccio e M5s. Il capo dei 5 stelle: "Non si può far cadere il governo per una poltrona". Il ministro dell'Interno: "L'esecutivo durerà, sfidiamoci sulle cose che ...

Siri - Conte : "Nessuna conta in cdmImpegno per tutta la legistratura" : Governo in bilico e a un passo dalla crisi? "Tutte false notizie", assicura il premier Conte. "Non ci sarà alcuna conta in Consiglio dei ministri", scandisce. "Stiamo tutti lavorando, siamo tutti concentrati a lavorare. Siamo tutti determinati a portare avanti questa esperienza di governo, quindi non raccogliete false notizie, false dichiarazioni" Segui su affaritaliani.it

Siri - Conte : "Nessuna conta in cdmImpegno per tutta la legistratura" : Governo in bilico e a un passo dalla crisi? "Tutte false notizie", assicura il premier Conte. "Non ci sarà alcuna conta in Consiglio dei ministri", scandisce. "Stiamo tutti lavorando, siamo tutti concentrati a lavorare. Siamo tutti determinati a portare avanti questa esperienza di governo, quindi non raccogliete false notizie, false dichiarazioni" Segui su affaritaliani.it

Siri - Conte : 'Nessuna conta in cdmImpegnati per tutta la legistratura' : Governo in bilico e a un passo dalla crisi? "Tutte false notizie", assicura il premier Conte. "Non ci sarà alcuna conta in Consiglio dei ministri", scandisce. "Stiamo tutti lavorando, siamo tutti concentrati a lavorare. Siamo tutti determinati a portare avanti questa esperienza di governo, quindi non raccogliete false notizie, false dichiarazioni" Segui su affaritaliani.it

Siri - Conte : "Nessuna conta in cdmImpegnati per tutta la legistatura" : Governo in bilico e a un passo dalla crisi? "Tutte false notizie", assicura il premier Conte. "Non ci sarà alcuna conta in Consiglio dei ministri", scandisce. "Stiamo tutti lavorando, siamo tutti concentrati a lavorare. Siamo tutti determinati a portare avanti questa esperienza di governo, quindi non raccogliete false notizie, false dichiarazioni" Segui su affaritaliani.it

Lega-M5s - braccio di ferro su Siri. Conte alza la voce : 'No a conta in Cdm - lavoriamo' : Il vice premier Salvini smentisce l'ipotesi di una crisi di governo. Di Maio lo incalza chiedendosi perché il Carroccio sia così attaccato ad una poltrona

Siri - Conte adesso frena euro "Nessuna conta in Cdm" : Il premier Giuseppe Conte prova a far calare la tensione che sta esplodendo nel governo. Il caso Siri agita e non poco i gialloverdi e di fatto mette a serio rischio la stessa tenuta del governo. Dopo ...

Siri - Conte adesso frena "Nessuna conta in Cdm" : Il premier Giuseppe Conte prova a far calare la tensione che sta esplodendo nel governo. Il caso Siri agita e non poco i gialloverdi e di fatto mette a serio rischio la stessa tenuta del governo. Dopo ...

Su Siri non ci sarà nessuna conta in Cdm - assicura Giuseppe Conte : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte prova a smorzare le fibrillazioni della maggioranza sul caso del sottosegretario leghista Armando Siri, indagato per corruzione, e sulla sua uscita dal ...

Siri - Conte : nessuna conta in Cdm - avanti per legislatura : Roma, 4 mag., askanews, - 'Non ci sarà alcuna conta in Consiglio dei Ministri. Noi stiamo lavorando, stiamo portando avanti il programma di lavoro che ci impegnerà per tutta la legislatura'. Così il ...

Governo - Conte : su Siri non ci sarà nessuna conta in Cdm : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte prova a smorzare le fibrillazioni della maggioranza sul caso del sottosegretario elghista armando Siria, indagato per corruzione, e sulla sua uscita dal ...

Incoronazione o crisi? Su Siri Conte si gioca tutto : Conte sa stare al mondo. E' il primo a rendersi conto di dover rispondere prima di tutti al partito che lo ha indicato e insediato come premier. Le sottigliezze e i distinguo squadernati nella ...

Caso Siri - Salvini scarica Conte : 'Non ha più la mia fiducia'. Di Maio : 'Non si può far cadere il governo per una poltrona' : La decisione del premier Conte di portare al prossimo Consiglio dei ministri le dimissioni del sottosegretario leghista Armando Siri, non è andata davvero giù al leader del Carroccio e vicepremier. "...

Sondaggi - per il 71% degli italiani Siri deve dimettersi. Alto gradimento per Conte e il governo - giù Salvini e Di Maio : Il 53% degli italiani ha fiducia nel presidente del Consiglio Giuseppe Conte e nel governo (50%), che mantiene un consenso molto elevato – oltre l’80% – tra gli elettori di Lega e Movimento 5 Stelle, anche se per il 60% degli elettori del Carroccio non arriverà neanche a fine anno. Secondo il 71% degli elettori, però, il sottosegretario leghista Armando Siri, indagato per corruzione nell’ambito di un’inchiesta ...