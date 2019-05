Settant' anni dalla tragedia di Superga | la messa in Duomo poi la cerimonia al colle

Settant esimo anniversario di Superga : Ossola racconta ‘Invincibili’ ai giovani : Franco Ossola , il figlio dell’omonimo ha incontrato gli alunni del Collegio Sacra Famiglia, una delle scuole coinvolte in ‘ Superga 70’, il progetto ideato dal club granata per portare Valentino Mazzola e compagni tra gli studenti delle scuole primarie, si è parlato del mito del Grande Torino e proprio della tragedia di Superga . L’obiettivo era quello di fare rivivere ai ragazzi della SaFa il Calcio epico di ...

Shazam! - dal fumetto al grande schermo. Secondo film su Captain Marvel a distanza di Settantotto anni. (recensione) : Il film “Shazam” è la parola magica in grado di trasformare il quindicenne Billy Batson in un supereroe adulto stracolmo di poteri. Quando avviene la trasformazione del ragazzino Billy nel bellimbusto in tuta rossa, la mente e le emozioni del supereroe restano quelle di un adolescente ed è questa la chiave su cui il regista David F. Sandberg gioca con il protagonista e con il pubblico in sala. Sanberg utilizza bene le doti umoristiche da ...