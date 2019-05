PALIO DE SAN MICHELE | TORNEO DI CALCETTO TRA I RIONI

Salvezza e promozione - in PALIO punti pesanti nei posticipi di Serie B : La Spezia - Sono in programma oggi le ultime tre partite della 35esima giornata di Serie B che ieri al Picco ha visto lo Spezia impattare 1-1 contro il Perugia vedendo così sfumare nel finale una ...

PALIO di Legnano : Sanna - Siri e Zedde impressionano in pista / FOTO : Legnano, Milano,, 20 aprile 2019 - Sotto gli occhi attenti, e con la guida della voce possente, del mossiere Gennaro Milone si è svolta la terza e ultima giornata di corse addestrative per cavalli e ...

Inter-Roma - dalle 20.30 La Diretta In PALIO punti pesanti per la Champions : E' in programma a San Siro la partita delle ore 20.30 tra Inter e Roma, 33esima giornata di Serie A; i nerazzurri, che nello scorso turno di campionato hanno espugnato il campo del Frosinone col ...

Atalanta-Empoli - dalle 20.30 La Diretta In PALIO punti pesanti per Europa e salvezza : Si chiude col botto la 32esima giornata di Serie A, col posticipo del lunedì sera tra Atlanta ed Empoli, due squadre in piena lotta per obiettivi diversi ma ugualmente fondamentali: i bergamaschi, ...

Frosinone-Inter - dalle 20.30 La Diretta Allo Stirpe in PALIO punti pesanti per salvezza e Champions : Il Frosinone si gioca oggi di fronte ai propri tifosi una gran fetta di possibilità di lottare per la salvezza nelle rimanenti giornate di campionato; i ciociari vengono dalla preziosissima vittoria ...

Frosinone-Inter - dalle 20.30 La Diretta Allo Stirpe in PALIO punti pesanti per salvezza e Champions : Il Frosinone si gioca oggi di fronte ai propri tifosi una gran fetta di possibilità di lottare per la salvezza nelle rimanenti giornate di campionato; i ciociari vengono dalla preziosissima vittoria ...

Roma-Udinese - punti pesanti in PALIO : dove vedere la gara in Tv : La classfica resta decisamente corta e questo spinge diverse squadre a pensare di poter lottare per il quarto posto: oltre al Milan, che occupa questa posizione nonostante il rendimento deficitario delle ultime gare (tre sconfitte e un pareggio) non si può trascurare l’Atalanta che gioca uno dei migliori calcio d’Italia, oltre alle due romane. La […] L'articolo Roma-Udinese, punti pesanti in palio: dove vedere la gara in Tv è ...

Rallye Sanremo - in PALIO una crociera sulla nuova Msc Bellissima per il vincitore della 66esima edizione : L'ammiraglia della flotta MSC presenta un'ampia gamma di caratteristiche che la rendono davvero speciale, tra cui il Carousel Lounge, dove si svolgeranno spettacoli esclusivi del Cirque du Soleil at ...

Europei : gli azzurri volano in Georgia - in PALIO punti 'pesanti' per Tokyo 2020 : Mercoledì sarà la giornata conclusiva per l'Italia dei pesi con Nino Pizzolato che, reduce dal bronzo nella Coppa del Mondo di Fuzhou in Cina, disputerà la sua prima gara 'Gold' del cammino verso ...

PALIO - corse di addestramento : Atzeni e Carlo Sanna in evidenza. Tutti i risultati /FOTO : Busto Arsizio, Varese,, 31 marzo 2019 - Penultimo appunatamento oggi, domenica 31 marzo, al Centro Etrea di Borsano con le corse di addestramento in vista del Palio di Legnano, in programma il ...

Boxe - serata da urlo a Firenze. Fabio Turchi - Orlando Fiordigiglio e Alessandro Riguccini sul ring - in PALIO i titoli internazionali : Una nuova grande serata di Boxe in Italia. L’appuntamento è per il prossimo 26 aprile alla Tuscany Hall di Firenze dove Matchroom Boxing Italy, Opi Since 82 e DAZN hanno organizzato una riunione da urlo, si tratta del terzo appuntamento della storica joint venture nel nostro Paese. La stella dell’evento sarà indubbiamente Fabio Turchi che avrà l’opportunità di combattere per la cintura WBC International dei pesi massimi leggeri ...