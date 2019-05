Inter-Godin | ecco i numeri Contratto di 3 anni da quasi 7 milioni

Inter - Vecino : “Godin? Lo sto aspettando - acquisto molto importante” : “Godin? Sarebbe un grande acquisto per l’ Inter e per me, averlo vicino e dividere con lui gli allenamenti sarebbe molto importante“. Così il centrocampista dell’ Inter Matias Vecino parla del possibile arrivo del connazionale difensore centrale dell’Atletico Madrid, nel corso di una Inter vista rilasciata al programma radiofonico uruguaiano ‘100% Deporte‘. “Non posso dire altro sul tema ora, però ...

Inter - si lavora per la nuova squadra : Godin e Skriniar certezze in difesa : Il mese di marzo sarà un mese assolutamente decisivo per la definizione e il perseguimento degli obiettivi stagionali in casa Inter. La squadra allenata da Luciano Spalletti è sempre in corsa per la Champions, traguardo alla sua portata ma che dati gli ultimi risultati pare diventare più difficile da raggiungere. Ad ogni modo, però, resta fondamentale capire quali siano le strategie migliori da applicare per conseguire gli obiettivi prefissati ...