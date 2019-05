trapaniok

(Di sabato 4 maggio 2019) "Siamo sicuramente contenti per avere ridato serenità alle 225 famiglie di lavoratori delsalvaguardati, ma rimane il rammarico per altri circa cento lavoratori rimasti senza tutele. Ci ...

ennatrasporti : Cessione 21 punti vendita da gruppo Abate a Md, la Uiltucs: “Soddisfatti per salvataggio 225 lavoratori ma ora… - PrimaStampa_eu : Sicilia, cessione di 21 punti vendita da gruppo Abate a Md: salvati 225 lavoratori ma servono soluzioni per i cento… - Webmartetv : Catania| Cessione 21 punti vendita gruppo Abate a Md. Uiltucs: Soddisfatti dei 225 lavoratori. Soluzioni per gli es… -