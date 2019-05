Cagliari | Maran | ' Mio figlio nello staff | si occuperà dei droni'

Probabili formazioni Napoli-Cagliari : il grafico con le possibili scelte di Ancelotti e Maran : Probabili formazioni Napoli-Cagliari, le possibili scelte di Carlo Ancelotti e Rolando Maran per il match: Probabili formazioni Napoli-Cagliari. Riflettori accesi sul San Paolo per il posticipo della 35esima giornata di campionato. Azzurri impegnati in Napoli-Cagliari a caccia della vittoria per consolidare il secondo posto che potrebbe arrivare in caso di passo falso dell’ Inter. L’ edizione online della Gazzetta dello Sport ...

Cagliari - Maran rinnova fino al 2022 : Cagliari, 2 MAG - I complimenti del presidente Tommaso Giulini dopo Cagliari-Frosinone e il raggiungimento di quota 40 non erano di facciata: l'allenatore Rolando Maran ha firmato oggi il rinnovo del ...

Cagliari - ufficiale il rinnovo di Maran : l’allenatore rossoblù ha firmato fino al 2022 : L’allenatore del Cagliari ha prolungato il suo contratto fino al 30 giugno 2022, oggi l’ufficialità sul sito del club rossoblù Il Cagliari ha ufficializzato il prolungamento di contratto di Rolando Maran, che ha rinnovato l’accordo con il club rossoblù per altre tre stagioni. Paola Garbuio/LaPresse Questa la nota della società: “il Cagliari Calcio e mister Maran avanti insieme: il Club è lieto di annunciare il ...

Cagliari - Maran 'Approccio sbagliato - non me l aspettavo' : ROMA - 'Abbiamo pagato l'Approccio negativo'. E' laconico il commento di Rolando Maran dopo la netta sconfitta del Cagliari a Roma : 'In settimana in allenamento avevo visto segnali incoraggianti e ...

Cagliari - Maran non vuole cali di tensione 'Ok quota 40 - ma dobbiamo correre ancora' : Cagliari - Il Cagliari è ormai virtualmente salvo avendo raggiunto la fatidica quota 40 punti. Ma l'allenatore dei sardi, Rolando Maran, ci tiene a precisare che la salvezza non è ancora matematica ...

Roma-Cagliari - Maran : “adesso c’è grande entusiasmo” : “Abbiamo trascorso questa settimana con molto entusiasmo, abbiamo ottenuto una vittoria che ci ha fatto raggiungere i 40 punti, un traguardo che inseguivamo da tempo. Dobbiamo correre ancora perché vogliamo arrivare più in fretta possibile alla salvezza matematica. Dopo avremo certamente ancora entusiasmo per consolidare il piazzamento: c’è la voglia di fornire altre buone prove e fare felici i nostri tifosi”. Sono le dichiarazioni di ...