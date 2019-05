100 euro per un caffè con la Picierno | Pd | | sul web risate e insulti

Secondary ticketing - Assomusica denuncia : i biglietti per Jovanotti in vendita a quasi 1000 euro : Assomusica, l'associazione degli organizzatori e produttori di spettacoli di musica dal vivo, ha presentato un esposto all'Agcom e all'Antitrust per chiedere di sanzionare i siti di Secondary ticketing. L'associazione, alla quale aderiscono oltre 120 imprese che ...

Arrivano le nuove monete da 100 e 200 Euro indistruttibili : A breve potremmo ricevere (magari) delle nuove banconote da 100 o 200 Euro con grafica, colori e dimensioni diversi. Rimane il disegno base delle precedenti versioni ma cambiano le tonalità, che sarà maggiormente difficile a riprodursi (dai falsari), ma sopratutto il materiale. Si tratta di una fibra nuova indistruttibile e che non si consuma ne scolorisce nel tempo. Dal prossimo 28 maggio inizieranno a circolare i nuovi formati. Bisognerà ...

Bonus 500 euro ai diciottenni - gli editori : “Tagliati 100 milioni per finanziare le misure del decreto Crescita” : Tra le coperture del decreto Crescita, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 30 aprile, ci sono anche 100 milioni che erano destinati a finanziare il Bonus Cultura per i neodiciottenni. A lamentare il taglio è l’Associazione italiana editori (Aie), che parla di “grave errore che chiediamo di correggere“. “Siamo increduli – commenta il presidente Ricardo Franco Levi – in una notte sono scomparsi 100 milioni per la ...

Le nuove banconote da 100 e 200 euro saranno resistenti a lavaggi in lavatrice (VIDEO) : Le nuove banconote da 100 e 200 euro, che entreranno in circolazione a partire dal 28 maggio, saranno non solo a prova di falsari ma anche di sbadati. Le nuove banconote, infatti, saranno quasi indistruttibili, potendo essere messe in lavatrice, stirate, stropicciate, maltrattate, resistendo sia alle temperature molto basse quanto a quelle molto alte. A dimostrazione delle caratteristiche di resistenza dei nuovi tagli, anche un video, realizzato ...

Banconote da 100 - 200 e 500 euro - rivoluzione totale : quale taglio sparisce e come cambiano : Mentre spariscono dalla circolazione le Banconote da 500 euro, quelle da 100 e da 200 si rifanno il look. Lo stop per i 500 euro era stato deciso dalla Banca centrale europea nel maggio del 2016 con effetto entro la fine del 2018. Si sono già adeguate la Germania e l'Austria mentre tutti gli altri P

Nuove banconote da 100 e 200 euro : resistenza e come cambia il design : Nuove banconote da 100 e 200 euro: resistenza e come cambia il design Mentre da una parte si tendono ad eliminare dalla circolazione le monetine da 1 e 2 centesimi la cui produzione è stata interrotta dal 1° gennaio 2018, la Banca Centrale europea a fine maggio immetterà sul mercato europeo le banconote Nuove da 100 e 200 euro. Il nome della serie delle banconote è “europa”, le banconote completano la nuova serie introdotta negli ultimi ...

Napoli - scoperto falso dentista nella centralissima via Roma : 100 euro a visita : Il falso dentista è stato scoperto dai militari della Guardia di Finanza nel corso dei servizi di prevenzione generale e di controllo economico del territorio, con particolare attenzione all'...

Arrivano le nuove banconote 'indistruttibili' da 100 e 200 euro : Nei prossimi giorni saranno in circolazione i nuovi biglietti della serie 'europa': saranno più difficili da falsificare e...

Aumento stipendio scuola 2020 : non bastano 100 euro al mese - nota Anief : Aumento stipendio scuola 2020: non bastano 100 euro al mese, nota Anief L’accordo sull’Aumento stipendio per il personale scolastico sembrava andato a buon fine lo scorso 24 aprile, nell’incontro tra i sindacati del settore e i rappresentanti del governo. Un Aumento tuttavia vincolato alla riscrittura del Def per mezzo del rinnovo contratto scuola. Ma Anief non ci sta e lo sciopero del 17 maggio, inizialmente sospeso, è stato confermato dal ...

La tecnologia delle nuove banconote da 100 e 200 euro : nuove banconote da 100 e 200 euro (Fonte: Bce) Tempi duri per i falsari. Dopo aver tolto dal mercato la banconota da 500 euro, che dallo scorso gennaio non è più stampata, la Banca centrale europea introdurrà dal 28 maggio 2019 le nuove banconote da 100 e 200 euro. In questo modo Bruxelles completa la nuova serie europa, cominciata con l’emissione della nuova versione dei 5 euro nel 2013. Le nuove banconote da 100 e 200 euro seguiranno le ...

Anche 100 euro a visita - falso dentista : NAPOLI, 30 APR - In via Roma, a Napoli, in pieno centro, un falso professionista, in assenza dei titoli abilitativi, effettuava visite odontoiatriche, presso uno studio dentistico privo di ...

Bce : a fine maggio via a nuovi biglietti da 100 e 200 euro : Entreranno in circolazione a fine maggio le due nuove banconote della serie 'europa', con l'effigie della divinità della mitologia ellenica, dal taglio di 100 e 200 euro e con nuove caratteristiche ...

Da fine maggio arrivano le nuove banconote da 100 e 200 euro : più piccole e resistenti : È in arrivo un'importante novità in Italia e in altri Paesi europei, poiché a partire dal mese di maggio (probabilmente dal giorno 28) verranno introdotte le nuove banconote da 100 e 200 euro. Entrambe faranno parte della serie "europa" e la loro introduzione è volta a completare il percorso di rinnovamento della moneta unica europea avviato nel 2013 dalla Banca centrale europea (Bce). Il quotidiano "Il Mattino" riporta che, rispetto alle ...

Euro - la Bce mostra la resistenza delle nuove banconote da 100 e 200 : “Ecco cosa succede se le lasciate in lavatrice” : Entreranno in circolazione a fine maggio le due nuove banconote della serie ‘Europa‘, con l’effigie della divinità della mitologia ellenica, dal taglio di 100 e 200 Euro e con nuove caratteristiche studiate per migliorare sicurezza e resistenza. Lo annuncia la Banca centrale Europea, che così completa la nuova serie introdotta gradualmente negli ultimi anni a partire dalla banconota da cinque Euro (2013). I nuovi biglietti ...