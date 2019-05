Sesso con una 11enne che scopre di essere incinta: fermato un 26enne con l’accusa di stupro

Non solo l'ha violentata, ma la sua vittima, di soli 11 anni, ha anche scoperto di essere incinta. Per questo, un ragazzo di 26 anni di Massillon, a circa 60 miglia da Cleveland, in Ohio, Stati Uniti, è stato arrestato lo scorso mercoledì con l'accusa di stupro. Juan Leon-Gomez, questo il nome dell'aggressore, è stato fermato dopo che gli agenti hanno scoperto la ragazzina nascosta nell'armadio della sua camera da letto in seguito all'allarme lanciato dalla mamma dell'11enne, che ne aveva denunciato la scomparsa. I poliziotti hanno dovuto bussare più volte alla porta dell'appartamento, prima che il giovane aprisse. Accusato di stupro, ma anche di reati minori, tra cui intralcio alla giustizia, è stato trasferito nel carcere della contea di Stark.