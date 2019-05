Salute | nel mondo 11 mln morti per ' cibo sbagliato' | guida a scelte giuste

Salute : la corsa ringiovanisce le arterie di 4 anni - i risultati migliori nelle persone anziane : Seguire un allenamento di 6 mesi per correre una maratona può ringiovanire le arterie, a partire dall’aorta, di ben 4 anni: è quanto rivela uno studio su atleti che si sono allenati per la loro prima maratona. I benefici maggiori si riscontrano a vantaggio degli “aspiranti maratoneti” più anziani e dei più lenti. I risultati presentati a Venezia in occasione dell’EuroCMR 2019, il meeting della Società Europea di ...

Diabete : il propionato nel pane sarebbe rischioso per la Salute : Un additivo molto comune presente nei prodotti da forno potrebbe incidere sull’aumento del Diabete. Si tratta del propionato, un conservante ampiamente impiegato in ambito alimentare dalle spiccate proprietà anti-muffa che, secondo un recente studio condotto dalla Harvard T. H. School of Public Health pubblicato su Science Translational Medicine, potrebbe intervenire negativamente sui normali livelli di glicemia nel sangue ed interferire sul ...

Cosa non funziona nell’organismo quando le gambe non godono più di buona Salute? : Trentesima puntata della sesta edizione di “Buongiorno benessere”, la trasmissione di Rai1 condotta da Vira Carbone, in onda su Rai1 sabato 27 aprile alle 10.40. Anche stavolta, tanti ospiti e altrettanti interessanti argomenti riguardanti la salute. gambe gonfie e pesanti? Comparsa di capillari e vene varicose? Cosa non funziona nell’organismo quando le gambe non godono più di buona salute? Se ne parlerà con il prof. Angelo Santoliquido, ...

Salute : lo smog causa 4 milioni di casi di asma infantile nel mondo : smog e asma, un collegamento diretto che coinvolge un numero sempre maggiore di persone. In particolare lo smog da traffico sarebbe responsabile di 4 milioni di nuovi casi di asma infantile ogni anno, pari al 13% di tutti i nuovi casi annui. Nello specifico si contano 170 nuovi casi l’anno per 100.000 bambini. In Italia la percentuale di tutti i nuovi casi di asma infantile legati all’inquinamento sale al 15%, con il 28% a Milano e ...

Salute : un caso di tubercolosi in una scuola primaria nel Fiorentino : Un caso di tubercolosi si è verificato in una scuola primaria di Bagno a Ripoli (Firenze). L’Asl Toscana centro ha attivato la sorveglianza sanitaria per gli alunni e gli insegnanti di due classi della scuola, quelli a piu’ stretto contatto col bambino ammalato, che sono stati convocati in settimana per effettuare gratuitamente un test di controllo, chiamato ‘intradermoreazine di Mantoux’. Si tratta di un esame indolore, ...

Salute : 12enne con tubercolosi nel Parmense - profilassi per famiglia e test a scuola : E’ stato segnalato a Langhirano (Parma) “un caso positivo alla tubercolosi, in una forma a bassa contagiosità. Si tratta di un bambino di 12 anni, che si trova in buone condizioni e ricoverato al reparto infettivi della Pediatria generale all’ospedale Maggiore dell’azienda ospedaliero-universitaria di Parma“, comunica l’Ausl cittadina. I medici del dipartimento di Sanità pubblica dell’Ausl di Parma, si ...

Salute - cresce il West Nile : quasi 600 casi nel 2018 - il ministero vara un piano : Nel 2018, in Italia e in altri Paesi dell’Europa centro-meridionale, “è stato registrato un aumento della circolazione del virus West Nile. Solo nel nostro Paese l’infezione ha provocato 595 casi umani, di cui 238 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva con 237 casi autoctoni distribuiti in 6 regioni (Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia) e un caso importato”. Sono i dati ...

SkyTg24 - un piatto di Salute. Dai dolcificanti agli antibiotici - i rischi nel cibo : Dai pericoli dell’uso eccessivo di antibiotici ai cibi per animali, passando per le false credenze sui dolcificanti, dalla biodinamica, fino al reale significato delle date di scadenza, lo speciale svela nuovi rischi sconosciuti legati all’alimentazione. Le telecamere di Sky TG24 tornano a raccontare le insidie che possono nascondersi in alcuni alimenti e prodotti, indagando sulla produzione e la provenienza, sui reali benefici e sui possibili ...

'Un piatto di Salute - atto terzo' - torna l'inchiesta di Sky TG24 sui pericoli che si nascondono nella nostra alimentazione : Qualità e sicurezza degli alimenti sono fondamentali nelle scelte di consumo degli italiani. Ma siamo certi di prendere sempre la decisione giusta? Abbiamo tutti gli strumenti per fare scelte ...

Mercato immobiliare in Salute : compravendite residenziali in aumento nel 2018 : Segnali positivi giungono dal Mercato immobiliare italiano, con le compravendite che nel 2018 sono aumentate del 6,5% rispetto all'anno precedente, dati Agenzia delle Entrate ,. Nello stesso periodo ...

Salute : 20 minuti “immersi” nella natura abbassano i livelli dell’ormone dello stress : Troppo stressato? Basta prendere una ‘pillola‘ di natura (di appena 20 minuti). Ritagliarsi almeno 20 minuti al giorno per passeggiare o sedersi in un giardino, un parco, un terrazzo fiorito o qualsiasi posto che ci faccia sentire a contatto con la natura, ridurrà significativamente i livelli dell’ormone dello stress. E’ quanto emerge da uno studio che ha stabilito per la prima volta la ‘dose’ più efficace di ...

Alimentazione e Salute : ecco la dieta che provoca più morti nel mondo : E’ un bollettino pesante quello tracciato dal “Global Burden of Disease“: la ricerca, pubblicata su “The Lancet” ha studiato le tendenze di consumo di 15 categorie di cibi e nutrienti (ad esempio legumi e grassi saturi) dal 1990 al 2017 in 195 Paesi, scoprendo che un decesso su 5 nel mondo è dovuto all’Alimentazione errata, per un totale di 11 milioni di morti in un anno attribuibili a diete ricche di sale, ...

Salute - l’esperto : presto gli italiani nello studio sulla riparazione del midollo : “Abbiamo deciso di coinvolgere nel nostro studio anche pazienti italiani”. Lo ha anticipato all’AGI Gregoire Courtine, titolare della Cattedra della International Paraplegic Foundation (IRP) presso il Politecnico Federale di Losanna (EPFL), che insieme a Jocelyne Bloch, neurochirurgo de Policlinico Universitario di Losanna, qualche mese fa hanno annunciato di esser riusciti a far camminare tre persone costrette su una sedia a ...