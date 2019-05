Rage 2 | Bethesda svela i requisiti minimi e consigliati della versione PC

Rage 2 : Bethesda parla della Storia : Tra pochi giorni potremo finalmente mettere le mani su RAGE 2. In data odierna il direttore del progetto presso Bethesda “Magnus Nedfors” si è soffermato sulla Storia , scopriamo insieme i nuovi dettagli. RAGE 2: Storia meno profonda ma più aperta alle possibilità Nedors ha dichiarato: Non ho intenzione di dirvi che dovreste giocare a RAGE 2 perchè ha una Storia profonda. Si tratta di un gioco ...

Bethesda : DOOM Eternal - Rage 2 - Wolfenstein : Youngblood e Fallout 76 saranno pubblicati su Steam : Negli ultimi tempi si è parlato moltissimo di come molti sviluppatori e publisher abbiano deciso di portare i loro giochi in esclusiva sull'Epic Games Store. Bethesda, tra i più importanti protagonisti del settore, ha invece deciso di supportare Steam, annunciando l'arrivo di alcuni titoli di punta sulla piattaforma di Valve.La compagnia, dunque, sta rivedendo i suoi piani per rendere RAGE 2 e altri giochi imminenti in esclusiva per il proprio ...