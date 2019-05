Pomigliano | licenziati e disoccupati contestano Di Maio | “Viene qui a rubare i voti | non

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2019) Un gruppo diha protestato, fuori dai cancelli dell’Avio Aero did’Arco (Napoli), dove era attesa la visita del vicepresidente del Consiglio, Luigi Di. I contestatori indossavano una maschera del ministro col naso da Pinocchio. “Il reddito di cittadinanza pernon c’è. I politici non fanno nulla per i poveri”.Il gruppo ha consegnato una lettera al padre del capo politico del M5s per chiedere una modifica alle modalità di accesso al redditto. Al presidio, anche i due ex operai dello stabilimento Fc, Mimmo Mignano e Marco Cusano,nel 2014, che salirono sul campanile della chiesa del Carmine la notte del sabato santo, per poi scendere dopo quattro giorni, in seguito a un incontro all’Inps e alle rassicurazioni del presidente Pasquale Tridico.L'articolo...

