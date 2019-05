Oltre un milione di domande per il Reddito di cittadinanza | Campania in testa

Oltre un milione di euro di multa a sei aziende Buy&Share per violazione del codice del Consumo. : Ammontano a Oltre un milione di euro le sanzioni irrogate dall; AGCM nei confronti di seri società, titolari di sette siti operanti in modalità Buy&Share. L'articolo Oltre un milione di euro di multa a sei aziende Buy&Share per violazione del codice del Consumo. proviene da TuttoAndroid.

Partanna - Oltre un milione di euro per ristrutturare gli Uffici di via XX Settembre : Nicolò Catania: "Per lavori di messa in sicurezza e adeguamento antisismico" Partanna. Un finanziamento di 1.343.100,00 euro per i lavori di adeguamento antisismico dell'edificio che ospita l'Ufficio ...

Pace fiscale - inizia il conto alla rovescia : Oltre un milione le domande : Teleborsa, - inizia il conto alla rovescia per la "Pace fiscale" . Il 30 aprile - salvo novità dell'ultimo minuto - sarà infatti il termine ultimo per presentare le richieste di rottamazione ter o di ...

Pace fiscale - scadenza rottamazione ter : Oltre 1 milione di domande presentate - Sky TG24 - : Martedì scade il termine per presentare le richieste di rottamazione ter e di saldo e stralcio delle minicartelle. Secondo le stime il bilancio finale sarà di circa 1,1 milioni di possibili adesioni. ...

Pace fiscale - inizia il conto alla rovescia : Oltre un milione le domande : inizia il conto alla rovescia per la "Pace fiscale" . Il 30 aprile - salvo novità dell'ultimo minuto - sarà infatti il termine ultimo per presentare le richieste di rottamazione ter o di saldo-...

Fisco : Oltre un milione di domande per pace fiscale - il 30 si chiude : Ultimi giorni per aderire alla pace fiscale. Martedì 30 sarà la data limite per presentare la domanda per la rottamazione ter disposta dal decreto fiscale dello scorso ottobre e per il saldo e ...

Montalcino - frode nel mondo del vino : la Guardia di Finanza scopre evasione per Oltre un milione d'euro : I finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza di Siena hanno scoperto una frode commessa da un produttore di vino operante nella zona di Montalcino. Nel caso specifico l'azienda " per ...

Al Sud famiglie in povertà assoluta : Oltre 1 milione in Sicilia e Campania : Nel 2017 crescono sia l'incidenza di povertà assoluta (6,9% delle famiglie residenti) sia quella relativa (12,3% delle famiglie). Dati Istat.

San Siro - che numeri : Milan e Inter Oltre il milione di tifosi : San Siro spettatori – In attesa di capire quale sarà il futuro di San Siro, l’impianto Milanese sta vivendo una vera e propria seconda giovinezza, almeno per quanto riguarda i numeri. Nonostante Milan e Inter non siano ancora tornate a competere per lo Scudetto, i tifosi sono accorsi in massa al “Giuseppe Meazza” per sostenere […] L'articolo San Siro, che numeri: Milan e Inter oltre il milione di tifosi è stato realizzato da Calcio e ...

Ciclone Idai - il bilancio è drammatico : emergenza sanitaria - Oltre 1 milione e mezzo di sfollati e centinaia di morti : E’ drammatico il bilancio di vittime e danni provocati dal Ciclone Idai che si è abbattuto sul Mozambico, colpendo anche Malawi e Zimbabwe: oltre un milione e mezzo di sfollati, 493 morti, 91.000 case distrutte o gravemente danneggiate e 500.000 ettari di terreno agricolo andati persi. La situazione è particolarmente grave nella città di Beira, sede degli uffici di Cesvi, che ha riportato danni per il 90% della sua estensione. Anche nel ...

Aeroporto di Orio - nuovo record : Oltre il milione di passeggeri a marzo : Non era mai successo in 45 anni di attività dell'Aeroporto. Lo scalo di Orio batte un nuovo record: oltre il milione di passeggeri a marzo. «Un traguardo ricorrente da aprile in avanti», fa notare un ...

Tumori : in Italia sono guarite Oltre un milione di persone - ma l’assistenza domiciliare non fa progressi : Un milione di Italiani sono guariti dal cancro, e la loro aspettativa di vita oggi è pari a quella di chi non ha mai avuto un tumore, mentre hanno toccato quota 3,4 milioni le persone che vivono dopo la diagnosi di cancro, con un incremento del 3% ogni 12 mesi. La Ricerca, dunque, sta facendo grandi passi avanti con la messa a punto di terapie sempre più innovative. E proprio per discutere di questo gli oncologi si sono riuniti a Roma per un ...

Arrestato funzionario del ministero della Salute : si ipotizza peculato per Oltre un milione : Aveva il vizio del gioco e ha sfruttato il denaro di cui poteva disporre in quanto incaricato di istruire le pratiche di rimborso delle spese di viaggio sostenute dal personale del ministero della ...

'Gomorra 4' - Oltre 1 milione di spettatori per l'esordio - +12% rispetto alla media della terza stagione : Supera il milione di spettatori medi il primo episodio della quarta stagione di Gomorra , la serie originale Sky, prodotta con Cattleya e Fandango, in collaborazione con Beta Film, trasmesso ieri alle ...