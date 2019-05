Modena | scontri tra centri sociali e polizia prima del comizio di Salvini

blogo

(Di venerdì 3 maggio 2019)Matteoha una fitta agenda ricca di appuntamenti elettorali in questi giorni, stamattina era a Parma, poi a Reggio Emilia, alle 14:30 a, madi arrivare, nel luogo in cui era programmato il suo, sono arrivati i ragazzi del centro sociale Guernica, che hanno protestato contro di lui.Ci sono stati dei lanci di sassi all'ingresso del parco Novi Sad contro le forze dell'ordine che hanno risposto con una carica.A dire il vero da un video pubblicato dal Corriere della Sera, non è chiarissimo se la carica dellasia partitao dopo il lancio dei sassi, si vede una ragazza con un megafono che urla contro gli agenti e loro che partono alla carica. Una persona è stata fermata.In città sono state organizzate tre manifestazione contro. Anche a Reggio il vicepremier è stato contestato con uno striscione con su scritto "Mai con" ...

