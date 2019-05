Inter | Vecino salta gara con l' Udinese

Udinese-Inter - Vecino salta il match della Dacia Arena : infortunio muscolare per il giocatore uruguaiano : Il club nerazzurro ha reso noto che il centrocampista uruguaiano salterà la sfida con l’Udinese per una contrattura al retto femorale della coscia destra Niente Udinese-Inter per Matias Vecino, il centrocampista uruguaiano ha accusato un problema muscolare che non gli consentirà di scendere in campo alla Dacia Arena. A comunicarlo è il club nerazzurro con una nota su Twitter: “Vecino non farà parte della lista dei convocati di ...

Inter - Vecino : “Godin - ti aspetto! Futuro? Ho tre anni di contratto” : Vecino – Intervistato ai microfoni di 100% Deporte, Matias Vecino, centrocampista dell’Inter, ha parlato della sfida di domani sera contro la Juventus: “Affrontiamo una squadra con una grande mentalità che gli permette di vincere sempre, soprattutto con le piccole. Noi abbiamo perso qualche punto di troppo, per questo motivo non siamo più vicini al primo […] L'articolo Inter, Vecino: “Godin, ti aspetto! Futuro? Ho ...

Inter - attesa per il derby d’Italia : Brozovic e Vecino a disposizione : Inter al lavoro al Centro Sportivo Suning per preparare la sfida casalinga di sabato sera contro la Juventus di Allegri. La squadra ha iniziato con il riscaldamento in palestra, poi si e’ trasferita sul campo dove ha svolto esercizi di tecnica e possesso palla. A seguire focus tattico prima della partitella finale a campo Intero. Spalletti contro i campioni d’Italia avra’ a disposizione sia Brozovic che Vecino che ...

Inter - il report dell’allenamento : Brozovic in gruppo - differenziato per Vecino : Inter al lavoro ad Appiano Gentile per preparare la sfida casalinga contro la Juve in programma sabato sera. La squadra ha iniziato con un’analisi video, seguita da riscaldamento in palestra. Una volta sul campo i nerazzurri hanno lavorato sugli scatti, le accelerazioni, e i cambi di direzione. A concludere, partitella a campo ridotto. Buone notizie per Brozovic che ha svolto parte dell’allenamento con i compagni. Per Vecino ...

Inter - Vecino : “Siamo cresciuti ma ci manca la continuità. I miei obiettivi? Champions e Copa America…” : Si ritorna a correre in casa Inter. Nel giorno della ripresa degli allenamenti, il centrocampista nerazzurro Matias Vecino ha parlato dei prossimi impegni ai microfoni di Sky, cominciando dal big-match contro la Juventus ma anche del rendimento della squadra. Ecco le sue parole. “Bisogna essere concentrati perché sabato affrontiamo una grande squadra. Nelle prossime partite abbiamo la possibilità di chiudere la nostra corsa per la ...

