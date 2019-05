Demenza | scoperta nuova forma con effetti simili all’Alzheimer

Scoperta una nuova forma di Demenza - spesso confusa con l'Alzheimer : Milioni di anziani al mondo presentano una forma di demenza erroneamente diagnosticata come Alzheimer, ma che vede coinvolta un’altra proteina presente nel cervello. A far luce su una delle più importanti scoperte in materia fatte negli ultimi anni è lo studio pubblicato sulla rivista Brain, frutto di una collaborazione internazionale coordinata dall’Università del Kentu. I risultati possono spiegare, in parte, ...

