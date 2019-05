Barbarie di Manduria | la fidanzata di uno degli aggressori li incastra

Blastingnews

(Di venerdì 3 maggio 2019) Si deve ad una ragazzina il coraggio della denuncia. Stiamo parlando delladi unodi. Lo scorso aprile, per l'ennesima volta, un gruppo di bulletti irrompe nella casa di un pensionato con problemi psichici. Non era la prima volta che deridevano, picchiavano e umiliavano la povera vittima affetta da problemi psichici e da una prepotente solitudine. In una notte tetra, tuttavia, si sono presentati armati di mazze e bastoni e si sono resi responsabili di atti di derisione, danneggiamenti, irruzione, razzie, bestemmie, incursioni, percosse, offese, lesioni e sputi. Un bel curriculum quello dei ragazzi che sono stati riconosciuti dalla coraggiosa ragazza. Non contenti del comportamento riprovevole, i bulli hanno girato dei video che prontamente hanno mostrato ad amici, parenti e professori.LediLe prime denunce, infatti, sono arrivate ...

