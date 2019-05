Tour de Yorkshire – Jesper Asselman si impone nella prima tappa | secondo l’italiano

sportfair

(Di giovedì 2 maggio 2019) Il corridore olandese della Roompot-Charles siin volata, precedendo l’italiano Filippo Fortin della Cofidis Ladeldese la prende, che taglia per primo il traguardo precedendo in volata Filippo Fortin. Un finale davvero incerto, considerando che l’olandese centra la bandierina di un tifoso negli ultimi metri, tenendola nel manubrio fino all’ultimo metro, rischiando e non poco sulla rimonta dei propri avversari.Grande delusione invece per l’italiano della Cofidis, riuscito a superare tutti i fuggitivi tranne, riuscito a difendere il proprio vantaggio andando a vincere la. Terzo posto per Jonas Van Genechten, mentre Mark Cavendish non va oltre l’ottava piazza.L'articolodesil’italiano Filippo ...

