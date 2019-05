Salvini da Orbán, tappa al muro anti-migranti: “Da noi e in Ungheria si entra con il permesso” (Di giovedì 2 maggio 2019) Il ministro dell'Interno Matteo Salvini si trova ora in Ungheria, dove insieme al premier ungherese Viktor Orbán si è recato in visita al muro anti-migranti al confine con la Serbia. Su Twitter, il vicepremier si è complimentato con il governo di Budapest per il sistema di protezione dei confini e per le politiche di contrasto all'immigrazione clandestina.



