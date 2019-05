Salvini | Conte dovrà spiegarmi la sua scelta su Siri

Conte pretende le dimissioni di Siri e Salvini cede alla gogna grillina : Roma. In fondo c’è un che di estremamente coerente, nel fatto che le dimissioni più pazze del mondo si concretizzino, di fatto, in un pomeriggio di scombiccherata follia gialloverde. Succede infatti che, quando mancano pochi minuti alle sei di sera, lo staff di Giuseppe Conte annuncia una conferenza

Conte chiede dimissioni Siri - Luigi Di Maio : “Non esulto e Salvini non aprirà crisi di governo” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, commenta la decisione di Giuseppe Conte di pretendere le dimissioni di Armando Siri, sottosegretario leghista indagato per corruzione: "Non esulto, non è una vittoria". Di Maio, comunque, si dice certo che Salvini non aprirà una crisi di governo e rivolge un appello al suo alleato per continuare a lavorare insieme.Continua a leggere

Siri - Salvini : 'Qualsiasi decisione di Conte va bene - ma me lo spieghi' : 'A me va bene qualsiasi cosa che mi venga spiegata, a me e agli italiani'. Così Matteo Salvini, rispondendo all'ambasciata italiana di Budapest del caso Siri, ai giornalisti che gli chiedono di ...

Siri - Salvini : risolva Conte ma spieghi : 20.18 "Lo si lasci parlare coi magistrati". E' la reazione di Salvini alla dichiarazione del premier Conte sul sottosegretario Siri, "si deve dimettere". "I magistrati sono pronti a incontrarlo e dimostrerà totale estraneità a una vicenda surreale. Sarebbe indagato perchè due tizi parlavano di lui senza che sia stato fatto nulla. In un Paese civile non funziona così", ha aggiunto. "E' una vicenda locale che non ferma il governo", assicura. ...

Matteo Salvini - il gelo con Conte per le dimissioni di Siri : "In una democrazia - di solito...". Si mette male : La decisione del premier Giuseppe Conte di chiedere il ritiro delle deleghe del sottosegretario Armando Siri nel prossimo CdM, anziché chiudere il caso, potrebbe far esplodere ufficialmente la guerra tra Lega e Movimento 5 Stelle. Il sottosegretario leghista alle Infrastrutture, indagato per corruzi

Vince il M5S. Conte licenzia Siri Salvini incassa e studia la vendetta : Hanno vinto i 5 Stelle. Ha vinto Luigi Di Maio. Ha perso la Lega. Ha perso Matteo Salvini. Il premier Giuseppe Conte convoca i giornalisti a Palazzo Chigi e annuncia il siluramento del sottosegretario leghista Armando Siri, padre della Flat Tax indagato... Segui su affaritaliani.it

Siri - la svolta di Conte : «Si deve dimettere - proporrò la sua revoca al prossimo Cdm». Il sottosegretario : «Sono innocente». Salvini : «Il premier spieghi la scelta» : «Noi dobbiamo essere credibili, responsabili, le dimissioni o si danno o non si danno, le dimissioni future non hanno molto senso». Lo afferma il premier Giuseppe Conte in conferenza...

Conte : Siri si deve dimettere - proporrò revoca al prossimo Cdm. Salvini : vicenda che non ferma il governo : Il sottosegretario indagato per corruzione dalla Procura di Roma: dal primo momento ho detto di voler essere immediatamente ascoltato dai magistrati per chiarire la mia posizione, la disponibilità ad essere ascoltato c'è e confido di poterlo fare a brevissimo...

Salvini contestato a Tivoli : 'Nostalgici del Che - in attesa di farvi due canne' (VIDEO) : Matteo Salvini è spesso finito al centro delle critiche per il suo stare troppo lontano dal Viminale. La Boldrini, tanto per citare un esempio, ha provveduto a diffondere l'hashtag #maquandolavori, finalizzato ad attaccare un ministro troppo impegnato a frequentare talk show televisivi e piazze per stare seduto a sufficienza dietro la scrivania del suo ufficio. Un'accusa che, però, non ha mai fermato il leader della Lega che, anche in questi ...

Salvini ai contestatori di Tivoli : "Mi fate tenerezza - con il lavoro non c'entrate nulla" : Agenzia Vista, Tivoli, RM,, 01 maggio 2019 Salvini ai contestatori di Tivoli: 'Mi fate tenerezza, con il lavoro non c'entrate nulla' 'Ero preoccupato di non aver visto ancora cinque comunisti, mi fate ...

Caso Siri - stallo totale : Conte non sa decidere e tra Di Maio e Salvini ormai è gelo : Il Movimento 5 stelle non arretra, ma nemmeno la Lega ha intenzione di farlo. Così passano i giorni, in attesa di una...