Power bank AC : le migliori da comprare : In questa guida sempre aggiornata presentiamo le migliori Power bank AC, vale a dire una piccola variante delle più conosciute Power bank DC in grado di fornire un output a 220V, utile per chi si leggi di più...

XTORM FS303 : Power bank 10.000 mAh con ricarica rapida anche per iPhone : XTORM è tornata sul mercato con una nuova serie di power bank e noi abbiamo avuto il piacere di provare con mano la nuova FS303, appartenente alla Fuel Series 3. Non è la prima volta leggi di più...

Le migliori Power bank sotto i 10 euro : La nostra rassegna delle migliori batterie super economiche per caricare ovunque smartphone e tablet

Huawei SuperCharge Power bank 40W e FreeBuds Lite ufficiali : contenuti elevati - come il prezzo : Huawei SuperCharge Power Bank 40W è uno degli strumenti portatili più rapidi nella ricarica di smartphone e computer portatili L'articolo Huawei SuperCharge Power Bank 40W e FreeBuds Lite ufficiali: contenuti elevati, come il prezzo proviene da TuttoAndroid.

Huawei semina indizi per domani : arriverà anche un Power bank da 40 watt - capace di ricaricare i MateBook? : A suggerirlo è Bruce Lee di Huawei che su Weibo ha pubblicato una foto che immortala un MateBook ricaricato da un gadget nascosto L'articolo Huawei semina indizi per domani: arriverà anche un power bank da 40 watt, capace di ricaricare i MateBook? proviene da TuttoAndroid.

Power bank per iPhone : le migliori da comprare : In questa guida sempre aggiornata raccogliamo le migliori Power bank per iPhone. Nonostante i prodotti della mela morsicata siano innovativi ed aggiornati tecnologicamente parlando, i problemi legati alla scarsa autonomia e alla ricarica lenta non leggi di più...

I migliori Power bank in commercio | La classifica di Marzo 2019 : Miglior power bank – Le batterie di smartphone e tablet sono ormai da tempo insufficienti a permetterci di utilizzarli per lungo tempo: a fine giornata è necessaria una ricarica. La soluzione al problema è ricorrere ai power bank, le batterie portatili che permettono di caricare i nostri dispositivi dovunque ci troviamo. L’offerta è vastissima e […] L'articolo I migliori power bank in commercio | La classifica di Marzo 2019 ...

Power bank Nintendo Switch : le migliori da comprare : Per giocare in mobilità con la vostra console, è fondamentale avere sempre una Power Bank Nintendo Switch a portata di mano. Grazie a questi dispositivi, potrete ricaricare la vostra console nei momenti critici, soprattutto quando leggi di più...

Xiaomi lancia il Power bank Mi Power 3 da 10.000 mAh in Cina : Dalla Cina arriva la notizia del lancio da parte di Xiaomi di Mi Power 3 10.000 mAh, ossia un nuovo Power bank dal prezzo aggressivo. Ecco tutte le sue feature L'articolo Xiaomi lancia il Power bank Mi Power 3 da 10.000 mAh in Cina proviene da TuttoAndroid.

Huawei presenta un Power bank con ricarica rapida e uno smartwatch per bambini con GPS e 4G : In occasione della presentazione di Huawei Nova 4e, il produttore cinese ha annunciato anche un power bank con ricarica rapida e uno smartwatch per bambini. L'articolo Huawei presenta un power bank con ricarica rapida e uno smartwatch per bambini con GPS e 4G proviene da TuttoAndroid.

4Smarts VoltHub : la Power bank Qi con ricarica wireless! : Sempre più dispositivi supportano la ricarica wireless e nel mercato iniziano a fare capolino tantissimi prodotti per la scrivania o per la nostra auto, che ci permettono di ricaricare lo smartphone con delle basi di leggi di più...

HONOR Powerbank 2 arriva in Cina con ricarica SuperCharge a 40W : HONOR Powerbank 2 arriva in Cina, con la possibilità di ricaricare gli smartphone HONOR e Huawei a 40W, e gli altri dispositivi a 22.5W. L'articolo HONOR Powerbank 2 arriva in Cina con ricarica SuperCharge a 40W proviene da TuttoAndroid.

PowerBank YOOLOX 10k e 16k : la Recensione : YOOLOX è una nuovissima azienda tedesca che, dopo una raccolta fondi molto profiqua su Kickstarter, lancia sul mercato due ottimi PowerBank con alcune funzionalità molto interessanti. Confezione Le confezioni di entrambi i PowerBank contengono lo stretto indispensabile per il corretto funzionamento (non ci aspettavamo nulla di più). All’interno troviamo un cavo MicroUSB, un piccolo manuale di istruzioni ed ovviamente il PowerBank ...