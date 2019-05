Omicidio Guerrina Piscaglia, famiglia chiede maxi risarcimento ai frati e alla Diocesi

L'omicidio di Guerrina Piscaglia, per il quale è stato condannato in via definitiva a 25 anni di reclusione Padre Graziano, è stato commesso dal sacerdote mentre svolgeva la sua missione pastorale e approfittando proprio del suo abito talare per circuire la parrocchiana. I familiari hanno presentato una richiesta di maxi risarcimento danni all'ordine dei frati cui apparteneva padre Gratien e alla Diocesi locale. A presentare la richiesta attraverso i legali sono stati il marito e il figlio della donna, Mirco e Lorenzo Alessandrini.

