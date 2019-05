Mattarella visita Notre-Dame | “Qui per testimoniare amicizia alla Francia Europa sia

Mattarella in Francia per i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci : la visita a Notre Dame : Sergio Mattarella in in Francia per le celebrazioni del 500esimo anniversario della morte di Leonardo da Vinci. Il presidente della Repubblica è arrivato poco fa a Notre-Dame per una visita...

Notre Dame : il presidente Mattarella andrà in visita nella cattedrale francese colpita dall’incendio : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella mattina di giovedì sarà a Parigi per una rapida visita a Notre Dame, dopo l’incendio che ne ha distrutto parte del tetto e la guglia. Prima di recarsi ad Amboise per inaugurare la mostra su Leonardo con il presidente francese Emmanuel Macron, il presidente della Repubblica andrà nell’Île de la Cité – l’isola fluviale della Senna che ospita la cattedrale di Notre Dame–. Sarà ...

Napoli - Mattarella in visita al Rione Villa dopo la lettera delle mamme : visita a sorpresa del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla parrocchia San Giuseppe e Madonna di Lourdes nel Rione Villa, quartiere San Giovanni a Teduccio, periferia orientale di...

Napoli - il capo dello Stato Mattarella visita il rione Sanità : Napoli, 13 apr., askanews, - Dopo aver visitato la mostra di Caravaggio al Museo di capodimonte, il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha fatto visita al rione Sanità a Napoli.Accompagnato dal ...

Mattarella - visita a Capodimonte Fico : «Militarizzare con la cultura» : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è giunto nel museo di Capodimonte, a Napoli, per visitare la mostra su Caravaggio appena inaugurata. Accompagnato dal presidente della Camera,...

Mattarella in visita a Napoli : 'Non si spara solo - c'è rinascita' : 'Aspettiamo il presidente con tutto l'orgoglio di una comunità rinata grazie alla bellezza che oggi ci viene riconosciuta. E siamo contenti che una volta tanto il capo dello Stato non venga alla ...

L'appello delle mamme anti-camorra - visita a sorpresa di Mattarella a Napoli : Mattarella torna a Napoli, e lo fa in un momento delicato per la città e i suoi abitanti, ancora scossi dalla brutale esecuzione di camorra nel rione Villa, enclave della periferia orientale,...

Mattarella in Giordania - visita al campo profughi di Zaatari : Aperto nel 2012, Zaatari è considerato uno dei campi di rifugiati più grande al mondo. In particolare, il Capo dello Stato ha visitato l Ospedale e il centro UN Women, entrambi sostenuti da ...

