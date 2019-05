Al Bano smentisce le nozze con Loredana Lecciso | ho già dato

blogo

(Di giovedì 2 maggio 2019)Nessun matrimonio 'bis' per Al. Il cantante ha infatti smentito quanto scritto dal settimanale Vero settimane fa, negando imminenticon, madre di Yasmine, nata nel 2001, e Aljunior, detto Bido, nato nel 2002. Via Novella 2000, il 75enne Carrisi ha smontato i rumor.Mi sono sposato una volta, basta e avanza. Prima di tutto è la stessache non lo chiede, e poi su quel fronte ho già. Certo, quando arriva un bambino, amato, desiderato, ti sembra logico sigillare il suo arrivo con un matrimonio. Ma ripeto, lenon fanno più per me. Scrivilo in grande.AlsposaAllecon: "ho già" 02 maggio 2019 17:10.

