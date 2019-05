Lavoro | diploma e laurea «pagano» L' occupazione è più stabile

Il Lavoro diplomatico di Conte per evitare l'arrivo di centinaia di migliaia di libici : Dialogo con tutti per arrivare al cessate il fuoco e percorrere la strada della soluzione politica. Il premier Giuseppe Conte intensifica l'attività diplomatica per cercare una 'exit strategy' sulla Libia ed evitare allo stesso tempo che l'escalation in atto non provochi conseguenze anche sul fronte immigrazione. Già la scorsa settimana l'Aise, durante l'audizione del direttore Carta al Copasir, aveva messo in conto la ...