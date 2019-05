TelevideoRai101 : Gruppo Lima a Maduro: stop usurpazione - Antonio18243297 : RT @carloalberto: Il Gruppo di Lima chiede la cacciata di Maduro. A difendere una dittatura sanguinaria c’è rimasto solo il #M5S. https://t… - GrendelFTMoor : RT @carloalberto: Il Gruppo di Lima chiede la cacciata di Maduro. A difendere una dittatura sanguinaria c’è rimasto solo il #M5S. https://t… -

Ildi,riunitosi ieri via web, ha ingiunto al presidentedi mettere fine alla sua "" del potere in Venezuela, "perché possa cominciare la transizione democratica". Ilha poi negato che il processo messo in atto dal leader dell'opposizione quale "presidente incaricato" sia "qualificato come colpo di stato" e in un testo diramato dal ministero degli Esteri del Perù ha ricordato la priorità di "una normalizzazione costituzionale e della ricostruzione economica e sociale del Venezuela".(Di mercoledì 1 maggio 2019)