Fisco | oltre 1 | 3 milioni di domande per la “pace” Contro l’evasione al via l’incrocio

Fisco : oltre 1 mln domande pace fiscale : ANSA, - ROMA, 28 APR - Ultimi giorni per aderire alla pace fiscale. Martedì 30 sarà la data limite per presentare la domanda per la rottamazione ter disposta dal decreto fiscale dello scorso ottobre e ...

Fisco : oltre un milione di domande per pace fiscale - il 30 si chiude : Ultimi giorni per aderire alla pace fiscale. Martedì 30 sarà la data limite per presentare la domanda per la rottamazione ter disposta dal decreto fiscale dello scorso ottobre e per il saldo e ...

Fisco - oltre 1 miliardo in arrivo da Gucci per chiudere il contenzioso con l'Italia : MILANO - Si potrebbe chiudere con un assegno miliardario la disputa tra il Fisco italiano e il gruppo francese del lusso Kering, proprietario del marchio Gucci. Sarebbe un record assoluto per le ...

Kering - assegno da oltre 1 miliardo al Fisco italiano per chiudere caso Gucci : Il Gruppo francese del lusso è pronto a staccare un assegno da oltre 1 miliardo di euro, il risarcimento più alto mai versato al Fisco italiano . Si potrebbe chiudere dunque così la disputa tra l'...

Kering - oltre un miliardo al Fisco per chiudere il caso Gucci : Un assegno da oltre un miliardo di euro. È la cifra che il gruppo Kering si appresta a pagare all’Agenzia delle Entrate al termine di una controversia fiscale nella quale la Guardia di Finanza ha contestato al gruppo francese una presunta evasione da circa 1,4 miliardi di euro con ricavi non dichiarati per 14,5 miliardi....

Fisco : nel 2018 recuperati oltre 16 mld - +11% - : Roma, 18 mar., askanews, - L'anno scorso sono stati riportati nelle casse dello Stato, oltre 16 miliardi derivanti dalle ordinarie attività di controllo, l'11% in più rispetto al 2017. Si tratta di ...