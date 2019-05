macitynet

(Di mercoledì 1 maggio 2019) Apple, come mostra la grafica qui sotto, anche per, come per IDC, sarebbe ora il terzo produttore al mondo di smartphone, dietro a Samsung e a Huawei che con un balzo di oltre il 50% avrebbe ...

macitynet : Canalys conferma: pesante ribasso delle vendite iPhone - pcexpander : Canalys conferma: pesante ribasso delle vendite iPhone -