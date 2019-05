1 maggio : a Milano 3 diversi cortei : ANSA, - Milano, 1 MAG - Tre diversi cortei sono stati organizzati a Milano per celebrare il primo maggio. La giornata è iniziata con la consueta manifestazione dei sindacati confederati che hanno ...

Negozi aperti 1 maggio 2019 a Roma - Milano e Napoli. Quali sono : Negozi aperti 1 maggio 2019 a Roma, Milano e Napoli. Quali sono Secondo i dati di Confesercenti, per questo primo maggio 2019, circa 3 Negozi su 10 manterranno le serrande alzate. Detto ciò, nonostante la situazione a macchia di leopardo, è possibile fornire una lista dei punti vendita nei principali centri italiani che hanno scelto di rimanere aperti in occasione della Festa dei lavoratori. 1 maggio 2019: la situazione a Bologna, Torino ...

Supermercati aperti 1 maggio 2019/ Da Milano - Roma - Napoli : e Bologna? Orari negozi : Supermercati aperti oggi 1 maggio 2019: info e Orari negozi, centri commerciali e outlet. Roma e Milano, ecco la situazione anche a Bologna.

Milano - corteo Primo maggio. Sala : "Grazie ai lavoratori e a chi ne difende i diritti" : Milano, 1 maggio 2019 - Al via il tradizionale corteo del Primo Maggio, Festa dei lavoratori, per le vie del centro città . Alle 9, i partecipanti hanno iniziato a sfilare dai Giardini Indro ...

PFM : domenica 5 maggio a MILANO con la prima delle 6 tappe dell'attesissimo tour 'PFM canta De André Anniversary' : PFM " Premiata Forneria Marconi è l'unico artista italiano che ha partecipato all'evento insieme alle più grandi prog band del mondo, capitanate degli YES. PFM Premiata Forneria Marconi è un ...

Manifestazione Milano 1 maggio 2019 : orari corteo e mezzi pubblici : Manifestazione Milano 1 maggio 2019: orari corteo e mezzi pubblici Anche Milano si celebra la Festa dei Lavoratori; il tradizionale corteo organizzato in occasione del primo maggio si snoderà anche quest’anno tra le vie del centro. Manifestazione Milano 1 maggio 2019: da Corso Venezia a Piazza della Scala Il concentramento è fissato alle ore 9 di domani, mercoledì 1 maggio 2019, in Corso Venezia e, più precisamente, all’altezza dei ...

1 maggio : a Milano aperte mostre Palazzo Reale - Pac e Mudec : Milano, 30 apr. (AdnKronos) - Domani, mercoledì 1 Maggio, tutte le mostre di Palazzo Reale, Pac e Mudec resteranno aperte dalle ore 9.30 alle 19.30. Aperti anche la collezione permanente del Mudec (dalle ore 9.30 alle 19.30) e il museo di storia naturale (dalle 9 alle 17.30). Chiusi gli altri musei

1 maggio al museo : le mostre da visitare per la Festa dei Lavoratori a Milano - Roma e Napoli : Milano coglierà l’occasione per inaugurare una nuova retrospettiva su Roy Lichtenstein, mentre Napoli e Roma continuano con le imperdibili mostre della stagione: la giornata del 1 maggio sarà ricca di iniziative e luoghi da visitare, in alcuni casi anche gratuitamente, in tutte le maggiori città italiane. Ecco tutte le mostre e i luoghi aperti per la Festa dei Lavoratori.Continua a leggere

Milano. Dumpling Week : a maggio quattro giorni non stop dedicati ai ravioli orientali : Torna protagonista la cucina internazionale da East Market Diner. Dal 2 al 5 maggio va in scena, infatti, una nuova

Tuttofood 2019 - dal 6 al 9 maggio Milano diventa capitale del gusto : Milano, 29 aprile 2019 - Dal 6 al 9 maggio a FieraMilano andrà in scena l'esposizione biennale dedicata all'agroalimentare , in concomitanza con tre eventi sinergici come Fruit Innovation, Seeds&Chips ...

Pizza Festival Milano 3-4-5 maggio 2019 : : Piazza Gae Aulenti : SPETTACOLI E AREA BAMBINI GRATUITA Musica, spettacoli e divertimento per bambini e famiglie saranno presenti al Pizza Festival. Da venerdì 3 a domenica 5 maggio street band, artisti di strada e dj ...

Info e restrizioni sui mezzi pubblici per il concerto di Marco Mengoni a Milano del 1° maggio : La Festa dei Lavoratori non ferma il concerto di Marco Mengoni a Milano del 1° maggio, per il quale sono già state diffuse le indicazioni per la fruizione dei mezzi pubblici messi a disposizione da ATM ma che seguiranno gli orari dei giorni festivi. Come da disposizioni aziendali, il servizio dei mezzi pubblici si concluderà per le ore 19,30, quindi si consiglia di raggiungere il Mediolanum Forum di Assago con largo anticipo, così da evitare ...

Eventi Primo maggio 2019 : cosa fare a Roma - Milano - Bologna - Verona - Firenze e Taranto : ... dedicata a un artista simbolo del Rinascimento fiorentino, che vanta un percorso di oltre 120 opere tra dipinti, sculture e disegni provenienti dai più importanti musei e collezioni del mondo, dal ...

Concerto primo maggio Milano 2019 : cantanti - scaletta e programma. Orari : Concerto primo maggio Milano 2019: cantanti, scaletta e programma. Orari È da anni tradizione organizzare eventi e concerti di ogni genere per celebrare il primo maggio, festa dei lavoratori. Il re indiscusso, anche detto Concertone, è il mega Concerto che si tiene a Roma da decenni, precisamente dal 1990. Molte altre città d’Italia hanno però imitato questa tradizione ideata da Maurizio Illuminato ed ecco che città come Milano, Napoli e ...