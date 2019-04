Rospi da salvare | alla ricerca del Pelobate fosco

corriere

(Di martedì 30 aprile 2019) hispanicus, tutto un mondo vivente sconosciuto ai più. Il 3 e 4 maggio sono giornate dedicate a tutti loro, se ne parlerà venerdì 3 a Cremona, presso il Museo paleoantropologico del Po, dalle 10 alle ...

ETROFACCOR : RT @DiImmobiliare: Dal Piemonte alla Liguria - Fraconalto, il paese si mobilita per salvare rospi e rane dalle auto | Piemonte | Il Secolo… - DiImmobiliare : Dal Piemonte alla Liguria - Fraconalto, il paese si mobilita per salvare rospi e rane dalle auto | Piemonte | Il Se… - BottoDavide : RT @enpaonlus: Salvare rane e rospi dalle strade. Gli abitanti vanno in missione @LaStampa -