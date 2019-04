Buon compleanno Aba Cercato | Ricky Tognazzi | Leonardo Bonucci…

romadailynews

(Di mercoledì 1 maggio 2019)Aba…Elio Zamuto, Andrea Degortes (Aceto), Luigi Perrone, Mario Aldo Montano, Carlo Lucherini, Ermete Realacci, Roby Facchinetti, Claudio Golinelli, Oliver Bierhof, Christian Manfredini, Mauro Bergamasco, Violante Placido…Oggi 1° maggio compiono gli anni: Savino Mosca, ex calciatore; Adelchi Brach, ex calciatore; Pietro Nuti, attore; Virgilio Gaito, avvocato; Mario Pinzauti, regista, sceneggiatore; Ugo Stornaiolo, giornalista, scrittore; Riccardo Dalisi, architetto, designer; Franco Rosa, ex calciatore, allenatore; Giorgio de Marchi, ex calciatore; Stefano Maria Manelli, religioso; Federica Rossi Gasparrini, politica; Bruno Viserta Costantini, politico; Isabella (Sonia Tonon), attrice, cantante; Aba, conduttrice e annunciatrice tv; Paola Mannoni, attrice, doppiatrice; Gino Masciarelli, scultore; Elio Zamuto, attore, ...

MarroneEmma : Pulcipolly e BFF ?? Buon compleanno @tinabaffy Sei l’amica migliore del mondo. - juventusfc : Buon compleanno, @bonucci_leo19 ! ?? - juventusfc : Buon compleanno, Angelo Alessio! ???? -