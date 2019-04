Ciclismo | team Sky | l' addio dopo un decennio di successi

Ciclismo – Grande prova dell’Arvedi Cycling Team : Attilio Viviani vince il Memorial Mantovani : L’Arvedi Cycling Team si aggiudica il Memorial Mantovani: splendida vittoria per Attilio Viviani Inarrestabile l’Arvedi Cycling! Per la terza settimana di fila ci aggiudichiamo il primo gradino del podio! Attilio Viviani vince il Memorial Mantovani e sigla la quarta vittoria per il Team dall’inizio della stagione, la prima personale. Ottima prestazione di Viviani e di tutta la squadra. Abbiamo chiesto a Francesco Lamon, ...

Lutto nel Ciclismo - tragico schianto in bici : muore Stefan Keul - membro del Team Katusha : Il 44enne stava scendendo in sella alla sua bici con il suo Team verso Ora, nei pressi del ponte per Aldino, nella provincia autonoma di Bolzano, quando si è scontrato violentemente con un'autovettura che stava svoltando. Un impatto violentissimo che non gli ha lasciato scampo. Per lui inutili i successivi soccorsi medici.Continua a leggere

Ciclismo – Fabio Aru operato : l’aggiornamento dell’UAE Team Emirates dopo l’intervento : Il corridore dell’UAE Team Emirates Fabio Aru operato oggi a Prato E’ stato operato oggi Fabio Aru. Ad annunciarlo è stato il Team del sardo, l’UAE Emirates, con un comunicato stampa pubblicato sul sito ufficiale di recente. “Fabio Aru è stato sottoposto oggi, presso il Nuovo Ospedale di Prato-Santo Stefano, a un programmato intervento chirurgico di angioplastica dell’arteria iliaca con posizionamento di stent ...

Ciclismo - Team Sky diventa Ineos - Ratcliffe il nuovo proprietario : Il Team Sky cambia proprietario e diventa Ineos. Il passaggio di consegne è stato ufficializzato oggi in un comunicato. Ineos è il nome della multinazionale peltrolchimica di Jim Ratcliffe, considerato l'uomo britannico più ricco con un patrimonio di oltre 20 miliardi di euro. Ineos diventerà l'unico proprietario della squadra a partire dal 1 maggio e, come si legge nel comunicato, «continuerà a ...

La società Ineos del miliardario Jim Ratcliffe sarà la nuova proprietaria della squadra di Ciclismo oggi nota come Team Sky : La società britannica Ineos, che opera nel settore chimico, sarà la nuova proprietaria della squadra di ciclismo attualmente nota come Team Sky. A partire da maggio la squadra diventerà quindi il Team Ineos, anche se a occuparsene sarà sempre il

Ciclismo - UFFICIALE : Ineos rivelerà il team Sky a maggio. L’esordio sarà nel Tour de Yorkshire 2019 : La notizia era nell’aria ed è arrivata l’ufficialità: la Sky, compagine di riferimento del Ciclismo internazionale, diventerà team Ineos. E’ stato infatti raggiunto l’accordo contrattuale tra le due società che, contrariamente alle aspettative, si concretizzerà a partire dal 1° maggio 2019 e non nel 2020. La squadra sarà quindi sotto il controllo del potente magnate inglese Jim Ratcliffe e si presenterà al via del ...

Ciclismo - risultati Elite-Under 23 : il Team Colpack vince a cronometro - Venchiarutti domina la Popolarissima : La stagione 2019 degli Elite-Under 23 italiani prosegue con due arrivi di caratura nazionale: in Veneto nel circuito della “104ma Popolarissima” a Treviso e in Toscana con la “Cronosquadre della Versilia Michele Bartoli” a Forte dei Marmi. Andiamo a vedere i risultati. Il friulano Nicola Venchiarutti si aggiudica in volata la “104ma Popolarissima”. Il velocista del Cycling Team Friuli riesce ad aggiudicarsi la ...

