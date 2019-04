Libia, Conte: Al Sisi non interverrà

luigidimaio : Grazie al presidente del Consiglio Giuseppe Conte per il lavoro profondo e accurato che sta portando avanti sulla L… - Agenzia_Ansa : #Libia: Conte a Putin, lavoriamo insieme per una soluzione #ANSA - MediasetTgcom24 : Caos Libia, Conte a Putin: lavoriamo insieme a una soluzione #giuseppeconte -

Al"non vuole interferire in attività belliche ine mai lo farà". Così, a Pechino."Il presidente egiziano condivide con me l'obiettivo della stabilizzazione", ha aggiunto. Dallae dalla Tunisia "c'è il rischio di trasmigrazione di radicali islamici",sottolinea.Misurata? "Il personale che abbiamo lì non supporta attività militari-assicura-escludiamo che ci siano terroristi". E "Siamo pronti a curare l'esercito di Haftar offrendo una nave nell'area più prossima alla Cirenaica".(Di sabato 27 aprile 2019)