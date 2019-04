TelevideoRai101 : Via Seta, Xi: trasparente e sostenibile - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Cina: 'Via della Seta iniziativa sostenibile e senza rischi debito' #cina - rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Cina: 'Via della Seta iniziativa sostenibile e senza rischi debito' #cina -

Il progetto per la nuova "Via della" dev'esseredal punto di vista economico. Lo ha affermato il presidente cinese, Xi Jinping, in occasione del Forum di Pechino. La "Belt and Road" initiative "non è un club esclusivo", ha aggiunto Xi, assicurando "tolleranza zero" nei confronti della corruzione. All'evento partecipa anche il premier Conte, che incontrerà sia Xi Jinping, che l'omologo, Li Keqiang.(Di venerdì 26 aprile 2019)