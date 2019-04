Miranda Kerr incinta | ecco il pancino

vanityfair

(Di lunedì 1 aprile 2019)ai Gruner&Jahr Spa Awards 2019ai Gruner&Jahr Spa Awards 2019ai Gruner&Jahr Spa Awards 2019ai Gruner&Jahr Spa Awards 2019ai Gruner&Jahr Spa Awards 2019ai Gruner&Jahr Spa Awards 2019In rosa, mano sul ventre appena accennato,ha fatto il suo «debutto» da futura mamma ai Gruner+Jahr Spa Awards di Baden Baden, dove ha ricevuto un premio per la sua linea beauty, Kora Organics. La notizia della gravidanza dell’ex angelo di Victoria’s Secret era arrivata solo poche ore prima, con un comunicato ufficiale: «, Evan, Flynn e Hart non vedono l’ora di dare il benvenuto al nuovo membro della loro famiglia. Le parole non possono spiegare quanto siamo felici. Grazie a tutti per gli auguri».Pere il marito Evan Spiegel, fondatore di Snapchat, quello in arrivo ...

