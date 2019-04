Dodi Battaglia minacciato da un boss Ma è tutto uno scherzo de Le Iene

Le Iene Show 2019 scherzo a Dodi Battaglia dei Pooh - alle prese con un boss (VIDEO) : Le Iene Show scherzo a Dodi Battaglia dei Pooh, il figlio ha bisogno di soldi è organizza una festa, con Dodi come ospite principale, a casa di un presunto boss (VIDEO) Durante l’appuntamento domenicale de Le Iene Show, in onda ieri su Italia 1, Niccolò Torielli è l’autore dello scherzo a Dodi Battaglia, il noto chitarrista dei Pooh. Il cantante si sacrificherà per il figlio e farà un esibizione a una festa privata nella villa di un ...

Le Iene - scherzo Dodi Battaglia : suo figlio con la moglie del boss! : Dodi Battaglia e il figlio Daniele con una donna del boss: lo scherzo de Le Iene Dopo aver colpito nelle ultime settimane due conduttrici come Benedetta Parodi e Patrizia Rossetti, Le Iene hanno fatto uno scherzo a Dodi Battaglia, storico componente dei Pooh, organizzato dall’inviato Niccolò Torielli. Con una scusa hanno convinto il cantautore e compositore ad esibirsi a casa di un boss, che ha una moglie molto affascinante di nome ...

Needle – Dodi Battaglia - “Un’anima” (VIDEO) : [embed]https://youtu.be/8qaNY7S40-I[/embed] 45 giri, vinile bianco, very limited edition, ormai introvabile. Ecco in sintesi la poesia di Giorgio Faletti musicata da Dodi Battaglia. Fortunatamente è stata anche inserita nel cofanetto “Perle” con doppio CD e libro descrittivo. Dopo lo scioglimento di un gruppo, solitamente è il chitarrista che per primo torna su un palco per fare musica, perché non può farne a meno. Accadde anche a Keith ...

Un’anima è il nuovo singolo di Dodi Battaglia scritto da Giorgio Faletti e inedito del cofanetto Perle (audio e testo) : Il nuovo singolo di Dodi Battaglia è Un'anima. Dopo l'annuncio ufficiale da parte dell'artista, il brano di Giorgio Faletti è finalmente disponibile in tutte le piattaforme digitali e di streaming a cominciare dall'8 marzo. Secondo i desideri dell'ex Pooh, il brano avrebbe dovuto avere un respiro maggiore con la partecipazione al Festival di Sanremo 2019. L'auspicio dell'artista non si è però avverato, ma Un'anima ha comunque avuto il suo ...

Caso Riccardo Fogli : il sostegno di Alvin e Dodi Battaglia dopo il 'duello' con Fabrizio Corona : Nelle ultime ore, il trattamento riservato a Riccardo Fogli dalla produzione dell'"Isola dei Famosi" nel comunicare, attraverso un video di Fabrizio Corona, il presunto tradimento della moglie Karin Trentini, è diventato uno degli argomenti su cui si dibatte maggiormente. Isola dei Famosi 14, Riccardo Fogli, la solidarietà di Roby Facchinetti: 'Hai vinto tu nonostante l'atroce e ...

Isola dei famosi - lo schifo su Riccardo Fogli : le parole struggenti dell'amico Dodi Battaglia : "Caro Riccardo, so che non leggerai queste mie parole, ma mi sorgono spontanee dal cuore". A scriverle è Dodi Battaglia, amico di Riccardo Fogli e suo compagno dei Pooh. Gli scrive dopo l'orrendo siparietto televisivo all'Isola dei famosi: Fabrizio Corona, in un video messaggio, gli ha detto che è c

Un’anima è il nuovo singolo di Dodi Battaglia - presto anche il DVD Perle con le date instore : Il nuovo singolo di Dodi Battaglia è Un'anima. Il brano è quello scritto da Giorgio Faletti e che l'ex chitarrista dei Pooh avrebbe voluto portare al Festival di Sanremo 2019 ma che non è stata inserita nella rosa dei campioni dell'ultima edizione condotta da Claudio Baglioni. Il brano sarà contenuto nel doppio album live Perle che Dodi Battaglia ha deciso di spedire sul mercato a cominciare dal 15 marzo, mentre tutti coloro che ...