Assisted Hatching | di cosa si tratta? Migliora i risultati?

(Di lunedì 1 aprile 2019) Fin dagli esordi la medicina della riproduzione ha avuto una crescita esponenziale, con progressi tecnologici che progressivamente hanno portato al raggiungimento di una maggiore efficienza nelmento dell’infertilità.(AH) è la rottura provocata della zona pellucida (ZP) embrionaria per mezzo di tecniche diverse (utilizzo del laser, incisione meccanica o con l’ausilio di agenti chimici), laddove per zona pellucida si intende la membrana glicoproteica che avvolge l’ovocita nei mammiferi 1-2.La tecnica viene tendenzialmente utilizzata per implementare le possibilità di impianto nelle pazienti definite a scarsa prognosi di successo o quando la zona pellucida viene ritenuta troppo spessa. La definizione di pazienti a scarsa prognosi secondo ASRM (American Society for Reproductive Medicine) include pazienti con almeno 2 fallimenti in cicli dimento, ...