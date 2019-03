“Ordinano la pizza a Londra e se la fanno consegnare in Nigeria dalla British Airways”

ilfattoquotidiano

(Di domenica 31 marzo 2019) Alcuni cittadinini ordinano lae se lain aereo a LagosAirways. Certo, l’idea fa sorridere, ma la rivelazione del ministro dell’agricolturano, Audu Ogbeh, è il segno di uno dei tanti drammi vissuti dalle popolazioni africane che tentano di rilanciare l’economia dei propri paesi di fronte ad una globalizzazione senza freni.L’affermazione è stata posta da Ogbeh in forma interrogativa mentre stava esponendo il bilancio del suo ministero per il 2019 di fronte alla commissione agricoltura del Senatono ad Abuja. “Lo sa che ci sononi che usano i loro smartphone per importare lada? – afferma il ministro davanti al chairman del Senato come dimostra un video che sta girando sui social – Comprano al mattino a, laarriva la sera grazie allaAirways, e la si va a prendere ...

