Griezmann-Barcellona | le strade sono destinate ad incrociarsi | pronto l’assalto blaugrana

Dalla Francia non hanno dubbi : 'Griezmann andrà al Barcellona' : Jerome Rothen , ex esterno di Monaco e Paris Saint-Germain , dice la sua, RMC Sport , sul futuro di Antoine Griezmann : 'Posso dire in maniera affidabile che Anotine Griezmanna sarà un nuovo giocatore del Barcellona'.

Griezmann all’Inter al posto di Icardi? I bookie dicono sì - ma occhio al Barcellona : Calcio: Griezmann vicino all’Inter? Per i bookmakers si può fare, ma il Barcellona è in agguato «L’Inter acquisterà Griezmann quando avrà venduto Icardi». La bomba di mercato l’ha lanciata ieri Diego Forlan, non uno qualsiasi, durante la presentazione dell’International Champions Cup. Leggenda dell’Atletico Madrid ed ex interista, Forlan può essere giudicato una fonte accreditata per parlare del futuro del ...

Mercato Barcellona - dalla Spagna insistono : Griezmann e i blaugrana si cercano : Si susseguono ormai da settimane voci in merito ad un presunto interessamento del Barcellona per Antoine Griezmann. “Le petit diable” qualche giorno fa si è detto stufo dei continui rumors a tal punto da intervenire pubblicamente smentendo difatti qualsivoglia trattiva. Ma i media spagnoli continuano ad insistere: i blaugrana e l’attaccante francese si cercano. Da quanto emerge dal Mundo Deportivo, le loro strade alla ...

Barcellona - Umtiti : 'Griezmann? So che è felice a Madrid...' : Non so, lui sta bene lì e potrebbe giocare in qualunque club del mondo: l'importante è che sia felice'.

'Mal di pancia Griezmann : il francese lancia segnali al Barcellona' : ROMA - Il futuro di Antoine Griezmann potrebbe essere lontano dall' Atletico Madrid . Dopo l'eliminazione in Champions League contro la Juventus , i mal di pancia del francese non sono passati ...

Bomba dalla Spagna - il Mundo Deportivo : “Griezmann al Barcellona” : L’eliminazione in Champions per mano della Juventus potrebbe aver lasciato qualche strascico alla stella dell’Atletico Madrid e della Nazionale francese, Antoine Griezmann. Per questo, la stampa spagnola lancia una Bomba di mercato affascinante: il Barcellona starebbe pensando a “Le petit diable“. E’ il Mundo Deportivo a darne notizia. I catalani potrebbero acquistarlo anche per creare un’alternativa al ...

Deschamps : 'Griezmann sottovalutato in Francia - quello successo col Barcellona...' : Didier Deschamps , commissario tecnico della Francia , parla in conferenza stampa, soffermandosi su Antoine Griezmann , stella dei campioni del mondo: 'Parlo molto spesso con Griezmann, è un ragazzo maturo e intelligente. Ciò che è successo col Barcellona prima del Mondiale non gli ha impedito di fare il suo dovere e alzare la Coppa. I ...

Calciomercato : assalto Barcellona per Antoine Griezmann : La dirigenza blaugrana ha individuato l’attaccante francese come principale operazione in entrata per il mercato estivo. Interessano altre alternative.Il Barcellona effettuerà un blitz a Madrid per mettere a disposizione di Ernesto Valverde l’attaccante francese Antoine Griezmann?Secondo il ‘Mundo Deportivo’ è un’operazione realizzabile ed è considerata una priorità da parte del Consiglio del club catalano ...