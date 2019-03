Formula 1 | Hamilton vince il Gp del Bahrain 2019 Leclerc sul podio

Formula 1 Bahrein - Hamilton : 'Charles meritava'. Leclerc : 'Deluso' : Il cinque volte campione del mondo di Formula 1 confessa che la vittoria doveva andare a Leclerc. Gara difficile, la Ferrari è stata incredibile per tutto il weekend. Sono andato a parlare con ...

Formula Uno - sfortuna Ferrari : vince Hamilton davanti a Bottas. Terzo Leclerc : Dopo la prima, fantastica, pole position conquistata ieri davanti a Sebastian Vettel e Lewis Hamilton, Charles Leclerc non è riuscito a ripetersi anche in gara in Bahrain ma solo per via di problemi al motore. Il 21enne francese è stato molto bravo ed ha condotto alla grande la gara dal primo al 49esimo giro quando per via di problemi ancora imprecisati ha iniziato a perdere velocità con Hamilton e Bottas che gli sono passati davanti dato che ...

Formula 1 - Gp Bahrain – “Torneremo più forti” - Leclerc non si scoraggia e incassa i complimenti di Hamilton : le parole dei protagonisti : Hamilton vince in Bahrain ma si complimenta con Leclerc, voglioso di riscatto. Bottas firma la doppietta Mercedes: le parole dei protagonisti dopo la gara Incredibile finale nel gp del Bahrain. Dopo aver dominato nelle libere, nelle qualifiche e in tre quarti di gara, la Ferrari fa harakiri proprio sul più bello. Il motore di Charles Leclerc va ko nei momenti decisivi e serve a Lewis Hamilton la vittoria su un piatto d’argento e a ...

Formula 1 – Hamilton mostra tranquillità per la gara : “Leclerc super - posso superare Vettel! Daremo del filo da tocere” : Terzo posto per Lewis Hamilton al termine delle qualifiche in Bahrain: il pilota Mercedes si complimenta con la Ferrari ma mostra tranquillità in vista della gara di domani Lewis Hamilton chiude al terzo posto le qualifiche del Gp del Bahrain. La Mercedes conferma le difficoltà avute lungo tutto il weekend, ma migliora le prestazioni offerte nelle prove libere. Il campione in carica si complimenta con gli avversari, ma non si mostra ...

Formula 1 – Leclerc - felice per la pole ma con i piedi per terra : Vettel ed Hamilton si complimentano con lui : Charles Leclerc felice per la pole position, Vettel, contento lo segue a ruota, mentre Hamilton non si scoraggia: le dichiarazioni dei piloti dopo le qualifiche del Gp del Bahrain Dopo aver dominato nelle tre sessioni di prove libere, la Ferrari si prende anche il primo posto nelle qualifiche del Gp del Bahrein. La poleposition va ad uno strepitoso Charles Leclerc, risultato il più veloce sul circuito dell’International Circuit del ...

Formula 1 - Hamilton mette pressione sulla Ferrari : “al momento sono Vettel e Leclerc i favoriti” : Il pilota della Mercedes ha ammesso la superiorità della Ferrari nelle prime due sessioni di libere, confermando però che i valori si allineeranno in qualifica La Ferrari ha brillato nella prima giornata di libere del Gp del Bahrain, la Mercedes un po’ meno considerando i distacchi incassati dai due Ferraristi. Photo4/LaPresse Niente di cui preoccuparsi però per Lewis Hamilton che, pur ammettendo la superiorità odierna delle due SF90 ...

Formula 1 - GP Bahrein : Vettel e Hamilton commentano le prove libere : Il cinque volte campione del mondo di Formula 1 ha ammesso ha la Ferrari è più veloce, però crede che la Mercedes nelle qualifiche potrà giocarsela. La situazione è completamente differente rispetto ...

Formula 1 - GP Bahrain. Hamilton : 'Bottas cambiato? Mi sembra lo stesso - tranne la barba' : "Se Bottas è cambiato? Ci lavoro insieme e non vedo nessuna differenza dallo scorso anno. tranne per la barba". Lewis Hamilton , campione del mondo della Mercedes, ha scherzato così in conferenza a Sakhir rispondendo a una domanda sul compagno di squadra e vincitore del primo GP in Australia. "Non credo che abbia qualcosa di differente - ha ...

Formula 1 - GP Australia. Bottas : 'Mi sentivo bene'. Hamilton : 'Parlerò con gli ingegneri' : Lewis, contento ma non troppo "È stato un bel week end per il team, abbiamo fatto tutti un ottimo lavoro e soprattutto Bottas - ha invece detto il campione del mondo Lewis Hamilton - che è stato ...

Formula1 Australia Bottas : "Mai cosi forte"; Hamilton : "Devo migliorare" : Stupito e stupefacente Bottas dopo il suo successo nel GP inaugurale della stagione, in Australia. Il finlandese della Mercedes ha dominato la gara, realizzando anche il giro veloce e intascando così ...

Formula Uno - Bottas è un fulmine in Australia davanti ad Hamilton. Male le Ferrari : Valterri Bottas sorprende tutti, forse pure se stesso, e parte con il botto nel primo gran premio stagionale a Melbourne. Il pilota finlandese della Mercedes, infatti, con una partenza bruciante ha ...