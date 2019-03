Zanda e Zingaretti hanno chiarito il vero traguardo dem | l’estinzione del Pd

Zingaretti : “Quella di Zanda sui Stipendi dei parlamentari - è una sua idea - non del PD” : Il tesoriere dem e la sua proposta di adeguamento degli Stipendi tra deputati nazionali ed europei fa scoppiare la polemica con il Movimento 5 Stelle Una polemica, una tempesta in un bicchiere d’acqua, una fake news. Trova diverse definizioni (e dimensioni) la questione degli Stipendi dei parlamentari tutta in seno al nuovo Pd di Zingaretti. … Continue reading Zingaretti: “Quella di Zanda sui Stipendi dei parlamentari,è una sua ...

Il tesoriere Pd Zanda propone aumento degli stipendi degli onorevoli. M5S attacca. Zingaretti : “Non è proposta del partito” : Bufera sul Pd per una proposta di legge del tesoriere Luigi Zanda. Il testo, presentato da Zanda a fine febbraio (era solo un “semplice” senatore) prevede di equiparare gli stipendi degli onorevoli italiani a quelli dei deputati europei. “Sarebbe un aumento”, accusano i Cinque stelle sulla base di una inchiesta del Fatto Quotidiano. “Una fake news”...

Indennità parlamentari - Zingaretti blinda Zanda : “Nessuna sconfessione - ho solo chiarito che non e` una proposta PD” : “Un passo indietro di Luigi Zanda da tesoriere? Da parte mia non c’è stata alcuna sconfessione, ho solo chiarito una tempesta in un bicchier d’acqua, una fake news“. Taglia corto sul tema delle Indennità parlamentari il segretario dem Nicola Zingaretti, dopo la nota con cui il Pd ha preso le distanze dall’iniziativa del suo neo tesoriere per adeguare “il trattamento economico dei membri del Parlamento a quello dei ...

Pd - la proposta del nuovo corso firmata dal tesoriere Zanda : più soldi agli eletti. Patuanelli : “Zingaretti - sei d’accordo?” : Due giorni dopo la vittoria alla primarie e il primo discorso verso “un’altra strada” e “un cambiamento“, il nuovo segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti aveva già scelto il primo nome della sua squadra: Luigi Zanda, 76 anni, in politica dagli anni ’70 e già capogruppo dem al Senato, vicino a Paolo Gentiloni. Era il 5 marzo quando Zanda veniva annunciato come nuovo tesoriere del partito, mentre tra i ...

Pd - Zingaretti segretario con Gentiloni presidente e Zanda tesoriere : Roma, 17 mar., askanews, - Il segretario del Pd Nicola Zingaretti, proclamato ufficialmente dalla assemblea dem - riunitasi oggi a Roma all'hotel Ergife - avrà come compagni di strada, per quanto di ...