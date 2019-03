Salvini | aborto non si tocca | su Congresso Verona disinformazione

Congresso delle famiglie a Verona - Salvini : “La legge sull’aborto non è in discussione” : Piazza spaccata a metà come una mela, a Verona, per l’arrivo a piedi, in una ressa di simpatizzanti e cronisti, di Matteo Salvini alla Gran Guardia, per partecipare al Congresso mondiale delle famiglie. Il vicepremier è stato accolto da una parte che inneggiava il suo nome, “Matteo, Matteo, Matteo...”, esortandolo ad andare avanti. Un altro pezzo ...

Congresso Famiglie : "Aborto è omicidio". Salvini : "Diritti non saranno toccati" | M5s : "Distanti anni luce" : Ha preso il via oggi la tre giorni del Congresso Mondiale delle Famiglie organizzato a Verona e fortemente voluto dal ministro per la Famiglia Lorenzo Fontana. Che la Lega stia lisciando il pelo al mondo della Chiesa e degli ambienti vaticani più tradizionalisti non è un segreto per nessuno, ma il Congresso è nato sotto il segno della polemica per le posizioni di organizzatori e relatori - sul ruolo della donna, su quello ...

