Ryan Reynolds e Blake Lively | l’amore funziona se ci si diverte

vanityfair

(Di sabato 30 marzo 2019)supporta (anche fisicamente)è anche molto attentoTrovano del tempo l'uno per l'altra in mezzo al caosè un vero gentiluomoPer loro la famiglia è tuttoLa loro intimità è palese, anche in pubblicoè molto protettivoSono devoti l'uno all'altra– l’indimenticabile Serena Van Der Woodsen di Gossip Girl – sono una delle coppie più amate dello star system. Uno dei motivi? Perché trasudano amore e complicità da ogni poro. Un esempio è che sanno prendersi in giro, come solo le anime affini sanno fare: l’anno scorso, in occasione del compleanno digli fece gli auguri, utilizzando una foto dell’altro bello di Hollywood:sì, ma Gosling!Dopo il matrimonio fallito di lui con Scarlett Johansson, i due si incontrano sul set di Lanterna verde nel 2010 ed è subito amore, tanto da convolare a nozze nel 2012. ...

xbluecastle : (no dai, questa è la seconda. la prima è stata quando ho visto ryan reynolds **due volte** in questa città di merda ok) - JohtoWorldIt : Nuovi #trailer per #DetectivePikachu: uno condiviso da Ryan Reynolds, mentre l'altro... - 3cinematographe : #FreeGuy - @TaikaWaititi al fianco di @VancityReynolds nel cast del film -