On Air | torna la Serie A Federer in finale a Miami

Ventura torna al Torino? Il presidente CAiro allo scoperto : La sconfitta contro il Bologna fa ancora male ma il Torino ha avuto il tempo di ricaricare le batterie grazie alla pausa per le Nazionali. Nelle ultime ore si è anche parlato di un ritorno in granata di Ventura come direttore tecnico, adesso arrivano importanti indicazioni del presidente Cairo in un’intervista nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’. Possiamo dire che il Torino è atteso da dieci finali? ...

British Airways torna a volare a Bergamo dopo 25 anni : British Airways ha annunciato l'apertura del collegamento tra Milano Bergamo e Londra Gatwick , che sarà attivo dal 1° settembre 2019 e garantito tutti i giorni, eccetto il sabato, con un Airbus 320 ...

Motocross - GP Gran Bretagna 2019 : Tony CAiroli e la fame di vittoria. Herlings torna in sella e in MxGP? : E dopo l’Argentina, è la volta della Gran Bretagna. Il Mondiale 2019 di MxGP fa rotta verso Matterley Basin (Gran Bretagna), nel cuore del bellissimo South Downs National Park, lì dove gli appassionati potranno godere di una vista senza eguali. La classe regina dello sterrato su due ruote si presenta in terra britannica con il marchio chiaro del nostro Antonio Cairoli. Il centauro nativo di Patti ha messo in scena uno spettacolo di Grande ...

On Air : Mourinho pronto a tornare. Esordio in F2 per Schumacher jr : ROMA - 'In estate torno ad allenare'. Josè Mourinho non ha nessun intenzione di abdicare ed ha le idee chiare sul suo futuro: 'So esattamente cosa non voglio - ha detto in un'intervista a beIN Sports ...

On Air : Lite Pallotta-Monchi. Icardi pronto a tornare : ROMA - 'Sono rimasto un po' sorpreso'. Così il presidente della Roma Jim Pallotta risponde alle dichiarazioni dell'ex diesse giallorosso Monchi che aveva parlato di divergenze con il club. 'Le cose ...

On Air : Ecco le otto regine d'Europa. Torna la Formula Uno : Evento che è stata l'occasione per Sebastian Vettel per svelare il soprannome dato alla Ferrari SF90 , un annuncio ormai consueto che il tedesco quattro volte campione del mondo fa sempre all'inizio ...

On Air : Roma - è il giorno di Ranieri. Torna la Moto Gp : Roma - Sarà ancora una volta Claudio Ranieri l'allenatore della Roma. Il tecnico di Testaccio prenderà il posto dell'esonerato Di Francesco ed è atteso oggi nella Capitale: pronto un contratto fino a ...

Philadelphia torna al cash - Elon Musk - Airbnb vuole anche gli hotel : ... appuntamento dedicato a consumo critico e stili di vita sostenibili: tre giorni di eventi, laboratori, incontri, presentazioni, degustazioni, spettacoli. Nato nel 2004 da un progetto della casa ...

Dal 7 marzo tornando i Motodays a Roma - con Carl Fogarty e Tony CAiroli : Come ogni anno, infine, non mancheranno le gli spettacoli di stuntman e freestyler nelle aree esterne della Fiera Roma. Il biglietto intero giornaliero per l'accesso ai Motodays, acquistabile in ...

Il potente messaggio di Selma BlAir - tornata in pubblico a un anno dalla diagnosi di sclerosi multipla : Selma Blair è una nota attrice americana, e lo scorso anno le è stata diagnosticata la sclerosi multipla. Al party post-cerimonia degli Oscar organizzato da Vanity Fair, l'attrice di La rivincita delle bionde è apparsa in pubblico per la prima volta da quando ha scoperto la malattia, accolta da tutti con affetto ed entusiasmo. "Esistono momenti che ci definiscono. Questo è uno di quelli, marchiato indelebilmente nel ...

Diretta Uomini e Donne : ClAire decide di tornare : Terzo e ultimo appuntamento con il Trono Over di Uomini e Donne. Prima di scoprire tutti gli aggiornamenti, a partire dalle 14.45, vediamo un po' come ci siamo lasciati nella puntata di ieri. Sempre e solo litigi tra Riccardo e Ida, i due si buttano addosso tutti problemi avuti durante la loro relazione. A farne le spese è Roberta, che nonostante tutto vuole continuare la conoscenza con il cavaliere. Anche se quest'ultimo prova sempre attrazione ...

Mia Photo FAir torna a Milano dal 22 al 25 marzo : torna a Milano dal 22 al 25 marzo Mia Photo Fair , la fiera internazionale dedicata alla fotografia d'arte diretta da Fabio Castelli e Lorenza Castelli, divenuta negli anni uno degli appuntamenti più ...

Gian Battista e ClAire tornano a Uomini e Donne / Gianni Sperti e la De Filippi sbottano : 'Tutto pianificato!' : Gian Battista e Claire tornano a Uomini e Donne dopo la segnalazione della scorsa settimana. Gianni Sperti e la De Filippi hanno da ridire

F1 - ClAire Williams : «L'obiettivo è tornare in alto» : GROVE - Claire Williams, vice team principal della scuderia britannica, ha fissato gli obietitvi del suo team ieri, durante la presentazione della nuova livrea. ' Siamo la Williams della nuova ...