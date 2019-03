Luca Bergamo | vice di Virginia Raggi | I romani scontenti di noi

huffingtonpost

(Di sabato 30 marzo 2019) L'assemblea capitolina è ormai un caos. Le opposizioni chiedono a gran voce le dimissioni die anche dentro i 5 stelle aumentano i mal di pancia. L'arresto di Marcello De Vito, che presiedeva quell'Aula, e l'indagine su Daniele Frongia (a stretto giro archiviata) non sono passaggi indolori. Non può più far finta di nulla il numero due del Campidoglio,sindaco e assessore alla Cultura, già uomo di sinistra e di esperienza nelle istituzioni, che in un'intervista al Messaggero ammette le difficoltà di Roma e con i"Che la città sia in difficoltà è innegabile, ma dissento sulla narrativa del collasso" ... "La cosa di cui mi stupisco è che non ci sia un'alleanza in città su Roma Capitale: qui ci sono 1.200 km quadrati di superficie e 2,8 milioni di abitanti. Per decenni si sono ...

