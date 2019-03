Lecce | il premier Giuseppe Conte contatta un 13enne con disabilità e lo invita a Roma

Blastingnews

(Di sabato 30 marzo 2019) E' una bellissima vicenda quella di cui giunge notizia da, dove il 24 marzo scorso uncon, aveva tentato di consegnare una lettera al, durante una visita di quest'ultima presso il polo universitario Ecotekne. Il ragazzino voleva infatti sensibilizzare il governo sulle problematiche che i disabili e le loro famiglie sono costretti ad affrontare. In quel frangente, purtroppo, il giovane non ha potuto consegnare personalmente la missiva alMa da allora il consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle della Puglia, Antonio Trevisi, ha preso in carico la lettera e l'ha fatta avere a, il quale si è interessato alla vicenda....

SkyTG24 : Conte e il gatto, il curioso incontro del premier a Lecce. FOTO - GraziaAmelia : RT @Quoti_Puglia: «Pronto, sono Giuseppe Conte»: il premier telefona al 13enne leccese - PugliaStream : «Pronto, sono Giuseppe Conte»: il premier telefona al 13enne leccese -