oasport

(Di sabato 30 marzo 2019)si qualifica per i quarti di finale del WGC-. Il torinese, sul percorso’Austin Country Club, ha superato in modo netto l’inglese Paul Casey negli ottavi, in unterminato alla quattordicesima buca per 5&4 in favore’italiano. Soltanto con il birdie iniziale l’inglese si è trovato in vantaggio, poiha rapidamente ribaltato la situazione e non ha più consentito al suo avversario di vincere altre buche. Un bogey di Casey e due birdie’azzurro hanno chiuso il conto tra la buca 12 e la 14.si giocherà l’accesso in semifinale contro l’americano Kevin Na, che estromette un altro inglese, il numero 2 del mondo Justin Rose, per 2Up all’ultima buca, dopo esser stato in svantaggio per due terzi del percorso. Rose infila due bogey di fila che consentono a Na di ...

OA_Sport : #Golf, WGC-Dell Technologies Match Play 2019: Francesco Molinari vola ai quarti! Battuto Casey, sfiderà Kevin Na. T… - SportRepubblica : Golf, WGC Match Play: Molinari ai quarti di finale - GolfToday_it : WGC: F. Molinari supera anche Casey e nei quarti sfida Kevin Na -