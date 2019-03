Eurotour | nell`Indian open Lorenzo Gagli 15esimo

ilfogliettone

(Di sabato 30 marzo 2019)con 213 (76 65 72, -3) colpi, è rimasto in alta classifica nell`Hero Indian, torneo organizzato in collaborazione tra European Tour e Asian Tour e in svolgimento al DLF G&CC (par 72) di Nuova Delhi in India. Ha guadagnato cinque posizioni Andrea Pavan, 27° con 215 (75 68 72, -1), ed è rimasto stabile Nino Bertasio, 54° con 218 (70 75 73, +2).Lo statunitense Julian Suri (205 - 67 67 71, -11) è stato raggiunto in vetta alla classifica dall`inglese Callum Shinkwin (205 - 72 65 68) e la coppia precede di due colpi il giapponese Masahiro Kawamura (207, -9), Seguono lo scozzese Stephen Gallacher (208, -8), lo svedese Robert Karlsson (209, -7) e un quintetto al sesto posto con 210 (-6) che comprende il sudafricano George Coetzee e l`indiano S. Chikkarangappa. Appena dietro l`australiano Scott Hend, 11° con 211 (-5) reduce dal successo nel Maybank ...

