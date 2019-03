repubblica

(Di venerdì 29 marzo 2019) Il mortaretto era stato lanciato nel settore bianconero dalla tifoseria ospite. Per la Cassazione la società non ha preso tutte le precauzioni necessarie. E il gesto di prendere il "botto" per scagliarlo via fu "istintivo"

rep_torino : Tifoso ferito dopo avere afferrato un petardo acceso, la Juve dovrà risarcirlo con 80mila euro [news aggiornata all… - rep_torino : Tifoso ferito dopo avere afferrato un petardo acceso, la Juve dovrà risarcirlo con 80mila euro [news aggiornata all… - continimarco : Tifoso ferito dopo avere afferrato un petardo acceso, la Juve dovrà risarcirlo con 80mila euro… -