Per Matteo Salvini (ma non per l’ONU) ora la Libia è un porto sicuro (Di venerdì 29 marzo 2019) Per il ministero dell’Interno la Libia è un porto sicuro, un paese perfettamente in grado di operare e gestire il soccorso in mare dei migranti. Fonti del Viminale citando la Commissione Europea, ma Unhcr e Alto commissariato dell'Onu per i rifugiati polemizzano e ribadiscono: "Tripoli non è affidabile".



Per il ministero dell'Interno la Libia è un porto sicuro, un paese perfettamente in grado di operare e gestire il soccorso in mare dei migranti. Fonti del Viminale citando la Commissione Europea, ma Unhcr e Alto commissariato dell'Onu per i rifugiati polemizzano e ribadiscono: "Tripoli non è affidabile".

