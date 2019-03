Juve | sempre più dubbi sul futuro di Douglas Costa | in entrata interesserebbe Alderweireld

Napoli – Dal gap con la Juventus alla scaramanzia per l’Europa League - De Laurentiis sincero : “se avessi un altro fatturato vincerei sempre” : A tutto De Laurentiis: dall’avversaria trovata per i quarti di finale di Europa League al gap con la Juventus “Sarebbe stato più facile affrontare altre squadre che sono andate ad altre nostre rivali“. Lo dice il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in merito al sorteggio dei quarti di finale di Europa League che ha opposto agli azzurri l’Arsenal. FRANCK FIFE / AFP “Io credo che Ancelotti sappia ...

Juventus - Raiola : "Kean deve giocare sempre - col Milan era fatta" : Il Corriere dello Sport riporta le parole che il procuratore del simbolo della Generazione Z azzurra avrebbe detto su Facebook, spaventando il club bianconero. La scadenza del 30 giugno 2020 è dietro ...

Raiola spaventa la Juve : 'Kean deve giocare sempre - era fatta col Milan. Rinnovo? Tutto fermo' : Come riporta il Corriere dello Sport , ieri il procuratore italo-olandese ha parlato del futuro di Kean su Facebook : ' il ragazzo deve giocare sempre. Dovevo portarlo al Milan a gennaio ma la Juve ...

Occhiuto : centodestra vince sempre - un po’ come la Juventus : Roma – “E adesso anche la Basilicata! Il centrodestra e’ un po’ come la Juve. vince sempre. E Forza Italia, nonostante certi gufi, e’ sempre piu’ indispensabile. Siamo quel faro dell’affidabilita’ che illumina la navigazione di una coalizione sempre piu’ vincente e convincente”. Cosi’ su Twitter Roberto Occhiuto, vice presidente vicario dei deputati di Forza Italia. L'articolo ...

Juve - per Kean è sempre buona la prima. Ma ora c'è da rinnovare il contratto : Moise Kean non sbaglia mai alla prima. Al debutto assoluto da titolare con la Juventus , il classe 2000, che negli anni passati era diventato il più giovane esordiente nella storia bianconera, era ...

Inter - per Icardi sempre possibile la cessione : su di lui Real Madrid e Juventus : In casa Inter sembra essere rientrato definitivamente il caso Mauro Icardi. Il centravanti da ieri è tornato ad allenarsi in gruppo dopo quaranta giorni in cui si è allenato da parte a causa di un'infiammazione al ginocchio destro. Tante le polemiche intorno all'attaccante di Rosario, che ha saltato gare importanti sia in Europa League che in campionato. E probabilmente non è un caso che ciò sia avvenuto dal momento in cui la società nerazzurra ...

Marchisio : "Juve - io sempre bianconero. Ma Allegri aveva altre priorità" : Ci sarà tempo, anche perché Marchisio non è il genere di calciatore che vive solo di sport. Ha la stessa fame di sapere e di successi, ha vinto tanto con la Juve e vuole riuscirci anche con lo Zenit. ...

È sempre Juve contro Real Madrid : sfida di mercato per Kanté : Leggi l'articolo completo sull'edizione digitale del Corriere dello Sport-Stadio Cristiano Ronaldo e Georgina a Madrid per un'inaugurazione

Marchisio : 'Juventino per sempre - ho detto due volte no al Milan' : Claudio Marchisio ha la Juve nel cuore. Il centrocampista dello Zenit ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport : 'La Juventus è stata una splendida avventura, durata più di due terzi della mia vita. La scorsa estate l'avventura era al capolinea, ma il mercato stava chiudendo e pensavo che sarei rimasto. ...

Juventus - vietato provocare Cristiano Ronaldo : vince sempre lui : V per Vendetta. Los Huevos, a breve la maglietta, scommettiamo?, e i loro fratelli. Certe notti Cristiano Ronaldo raccoglie le provocazioni dei provocatori che non leggono le avvertenze. Il Cholo, ...

Juventus-Atletico Madrid è la partita tra club più vista di sempre su Sky : Juventus-Atletico Madrid, partita che entra di diritto nella storia del club bianconero, ma anche in quella di Sky, che l'ha trasmessa in diretta esclusiva con la telecronaca di Fabio Caressa e Beppe Bergomi. La pay tv, infatti, fa sapere che la gara è stato vista da "2.939.504 spettatori medi con l’11,14% di share (4.280.474 spettatori unici), con un picco nei minuti di recupero del match di 3.184.293 spettatori medi alle 22.50 e del ...

Spinazzola-Bernardeschi-Kean - il trio italiano delle meraviglie : la Juve lancia i giovani anche in Champions - il futuro è sempre più Azzurro : Si è concluso il match di ritorno valido per gli ottavi di finale di Champions League, sono scese in campo Atletico Madrid e Juventus, partita impressionante della squadra di Massimiliano Allegri che ha staccato il pass per i quarti di finale. Cristiano Ronaldo ha deciso di prendersi sulle spalle la squadra ma il vero uomo del match è stato Bernardeschi, adesso la Juventus si candida ad essere una delle principali candidate alla vittoria ...

Juve-Atletico - Szczesny sfida i Colchoneros “Ci crediamo. CR7 è sempre..” : Szczesny – Juve-Atletico è già iniziata. Tra dichiarazioni, conferenze e messaggi social, il mondo Juve si prepara al match chiave della stagione. I primi a crederci sono gli stessi calciatori, come specificato da Szczesny che, intervistato da Sky Sport, ha parlato della sfida di Champions con l’Atletico Madrid. Leggi anche: Juventus-Atletico Madrid probabili formazioni, rivoluzione totale di […] More